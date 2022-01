Je suis prêt pour le cloud gaming, Google ne l’est pas

Bien, en 2019, Google a lancé sa plate-forme de jeux en nuage Stadia dans un état que j’ai décrit à l’époque comme étant plus ou moins une version bêta. Une tonne de fonctionnalités apparemment basiques manquaient, certaines pendant un certain temps : pendant des mois après le lancement, la plate-forme n’avait pas de réalisations, d’application TV appropriée ou de partage de jeux en famille, entre autres lacunes. Bon sang, son magasin manquait de fonctionnalités de recherche de base jusqu’au printemps 2020. Aujourd’hui, bon nombre de ces plaintes ont été traitées, et Stadia est meilleur qu’il ne l’a jamais été, mais il n’est pas aussi facile de s’enthousiasmer qu’avant.

Comment ça a commencé, comment ça se passe

La sélection de jeux n’a pas atteint la parité avec des plates-formes comme PlayStation ou Xbox, mais elle s’est considérablement améliorée depuis le lancement du service avec seulement quelques dizaines de titres. Actuellement, Stadia bénéficie du soutien majeur d’un groupe de grands éditeurs: EA a sorti des jeux comme Star Wars Jedi: Fallen Order, Madden et FIFA. Square Enix a lancé Outriders sur Stadia simultanément avec d’autres plates-formes au printemps et Marvel’s Avengers l’automne dernier, et a porté de nombreux autres jeux. Et Ubisoft a apporté des dizaines de ses titres à Stadia, y compris certains de ses plus grands comme les jeux Far Cry et Assassin’s Creed.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

Aujourd’hui, plus de 250 jeux sont disponibles sur Stadia. Ce ne sont pas que des trucs excitants – personne ne s’inscrit pour jouer à Uno ou à The Addams Family: Mansion Mayhem – mais au cours des 12 derniers mois, nous avons vu des jeux à gros prix comme Far Cry 6, Madden NFL 22, Resident Evil Village et Hitman 3 atterrissent sur Stadia jour et date avec d’autres plates-formes. Lors du lancement difficile de Cyberpunk 2077 fin 2020, Stadia était en fait l’un des meilleurs moyens de jouer au jeu. Des jeux plus petits mais toujours remarquables comme Chorus, Farming Simulator 22, Life is Strange: True Colors et Little Nightmares II sont également arrivés à l’heure.

Un nombre surprenant de ces jeux est disponible sans frais supplémentaires avec le niveau Pro à 10 $ par mois de Stadia. Pour rappel, Google ajoute une poignée de jeux à Pro chaque mois, et une fois que vous en réclamez un, il est disponible à chaque fois que vous êtes abonné Pro, même si vous laissez votre abonnement expirer et revenez plus tard. Si vous aviez payé pour Pro depuis le tout début, vos frais d’abonnement – ​​au moment de la rédaction, cela s’élèverait à 260 $, janvier inclus – vous donneraient un accès net à plus de 100 jeux. Ce ne sont pas tous des bangers, mais il y a quelque chose de cool à peu près tous les mois, y compris des jeux de renom comme Control, Jedi: Fallen Order, Resident Evil 7 et Mafia III Remastered, ainsi que des tonnes d’indies cool et plus petits comme Celeste, Moonlighter, et toute la série SteamWorld.

Il est donc difficile de dire qu’il y a une pénurie de jeux de qualité sur la plate-forme, mais il manque encore certains des piliers du jeu moderne. Stadia a Destiny 2 et PUBG, mais il n’a pas Battlefield ou Call of Duty. Vous pouvez jouer à Dead by Daylight, mais pas à Back 4 Blood. Il n’y a pas de Grand Theft Auto V, pas de Skyrim, pas de Minecraft, pas d’entre nous, pas de Fortnite, pas de Stardew Valley. Beaucoup de jeux à succès que vous pouvez tenir pour acquis sur d’autres plateformes ne sont tout simplement pas là.

Le fait que Google n’ait pas voulu ou n’ait pas pu constituer un catalogue de jeux pour Stadia qui permette à la plate-forme de se défendre contre la concurrence hors cloud est troublant, et je me demande comment l’entreprise voit les perspectives à long terme de Stadia. Nintendo a été en mesure de rester pertinent pendant des décennies malgré le fait qu’il a souvent raté des jeux multiplateformes à gros budget, mais cela s’est fait en grande partie grâce à ses adresses IP exclusives. Stadia, en revanche, n’a pas de telles exclusivités. En dehors d’une poignée de petits titres comme Gylt et Outcasters, cela ne le sera probablement jamais : Google a fermé son studio Stadia Games and Entertainment de courte durée au début de l’année dernière.

Beaucoup de jeux à succès que vous pouvez tenir pour acquis sur d’autres plateformes ne sont tout simplement pas là.

Google a également commencé à licencier la technologie alimentant Stadia à des tiers pour qu’ils l’utilisent dans leurs propres produits de jeux en nuage, une stratégie, selon certains, pourrait marquer le début de l’adoption par l’entreprise d’une approche plus en coulisses pour obtenir une part du jeu en nuage. tarte. C’est certainement possible, et compte tenu de la fermeture du studio de jeux propriétaire de Stadia et du penchant de Google à abandonner les produits appréciés, il est facile de l’interpréter de cette façon. Stadia pourrait très bien cesser d’exister tel que nous le connaissons actuellement dans un avenir proche.

Si cela vous dérange, ce n’est guère déraisonnable. Si les consoles PlayStation 5 étaient susceptibles de disparaître à un moment indéterminé au cours des deux prochaines années, laissant les jeux PlayStation injouables, très peu de gens les achèteraient. Personnellement, je ne considère pas cela comme un problème. À moins que vous n’achetiez une manette ou un ensemble Chromecast, Stadia n’entraîne aucun coût de démarrage, et si vous n’achetez que le jeu étrange qui vous intéresse ou si vous vous amusez avec tout ce qui apparaît dans votre abonnement Pro à 10 $, il n’y a pas grand-chose à faire. perdre si le service fait faillite. Mais j’ai également accès à plusieurs plates-formes de jeu et à plus de jeux que je ne pourrais jamais espérer jouer, alors je me rends compte que c’est une position privilégiée. Si Stadia était le seul endroit où je pouvais jouer à des jeux, je serais moins blasé à l’idée qu’il n’existe plus.

Le problème de fiabilité

Pendant longtemps, cependant, Stadia a constitué une grande partie de mon alimentation de jeu. De novembre 2019 à aujourd’hui, j’ai joué à l’intégralité de Red Dead Redemption 2, Jedi : Fallen Order, Doom Eternal, Cyberpunk 2077, et des dizaines d’heures de Destiny 2 sur le service, sans parler de plein d’autres jeux que j’ai passé moins temps avec. En repensant à cette époque, j’ai eu étonnamment peu de problèmes techniques spécifiques au cloud ; La qualité du flux de Stadia sur mon réseau Wi-Fi domestique est honnêtement presque indiscernable de jouer à des jeux localement.

De nombreux facteurs peuvent influencer la qualité de votre flux.

Mais ce n’est pas universel. Tout le monde chez AP a eu une expérience différente avec Stadia (le mot « injouable » a été utilisé). Tout ce que Google recommande pour jouer en 4K, c’est une connexion qui maintient une vitesse de 35 Mbps là où vous jouerez, mais il y a des tonnes d’autres facteurs qui peuvent influencer la qualité de votre flux : Autres monopolisateurs de bande passante sur votre réseau, à quelle distance vous sont à un centre de données, la fiabilité de la connexion de votre routeur Wi-Fi, et cetera. Pour sa part, Google n’a pas été très communicatif sur ces autres facteurs. Cette imprévisibilité en ce qui concerne la qualité et la latence du flux est un énorme obstacle à l’adoption. Si vous répondez à toutes les exigences d’une bonne expérience Stadia sur papier pour constater que la réalité ne correspond pas à cette attente, peu importe à quel point c’est bon pour moi, j’aurai l’impression que c’est un mauvais produit pour vous.

Faut-il s’inscrire ?

Je pense que c’est un miracle technologique de gros que je puisse jouer à des jeux haut de gamme sur un matériel de 50 $ comme un Chromecast (ou fondamentalement n’importe quoi d’autre, d’ailleurs) via une connexion Wi-Fi de niveau de base. Mais malgré mon émerveillement devant la technologie, le fait qu’il fonctionne idéalement là où je vis et ma volonté d’accepter que je ne possède pas vraiment les jeux auxquels je joue… Solution de jeu AAA et acheté une Xbox l’année dernière. Je me rends compte que ce n’est pas une option pour tout le monde et que les personnes n’ayant pas accès à du matériel de pointe sont le pain quotidien de Stadia, mais je pense que Google courtise ici une population remarquablement petite.

Le cloud gaming va être normal dans un avenir pas si lointain, et si Stadia est toujours là d’ici là, il pourrait être un acteur clé. Mais comme Google traite le produit aujourd’hui, Stadia ressemble plus à un complément qu’à un remplacement pour les jeux sur du matériel local. En supposant qu’il soit fiable là où vous jouez, Stadia est idéal pour quelqu’un qui possède une Switch mais veut jouer à des jeux plus exigeants de temps en temps, ou quelqu’un qui est à la recherche d’une PlayStation 5 mais veut vraiment jouer à Resident Evil Village aujourd’hui, ou quelqu’un qui veut voler quelques minutes de jeu sur un Chromebook après que les enfants se soient couchés.

Stadia est vraiment le meilleur qu’il ait jamais été.

Si c’est vous, la bonne nouvelle est qu’il est plus facile que jamais d’essayer : si vous avez une adresse Gmail, vous pouvez accéder à Stadia.com et commencer à jouer immédiatement à un certain nombre de jeux entièrement gratuits. Mais s’il y a quelque chose à l’horizon auquel vous aimeriez pouvoir jouer, rien ne garantit que vous pourrez le faire ici. La plupart des plus grands jeux multiplateformes de cette année, des jeux comme Elden Ring, Dying Light 2, Gotham Knights, Sonic Frontiers et le redémarrage de Saints Row, ne sont pas confirmés pour Stadia.

Au début de 2022, Stadia est vraiment le meilleur qu’il ait jamais été : son catalogue a gonflé à des centaines de titres, Stadia Pro continue d’offrir un excellent rapport qualité-prix et la plupart des fonctionnalités qui manquaient au service au début de sa vie sont enfin là. Si ce que propose Stadia semble répondre à vos besoins, essayez ses jeux gratuits et partez de là. Mais si l’intérêt apparent de Google pour la plate-forme reste le même, vous pourriez vous retrouver à le dépasser le plus tôt possible.

Google commence à afficher des aperçus de la caméra de sonnette dans At a Glance for Pixels sur Android 12

Un judas instantané

Lire la suite

A propos de l’auteur

Taylor Kerns (1114 articles publiés)



Taylor était un nerd du téléphone bien avant de rejoindre Android Police en 2018. Il porte actuellement un Pixel 6 Pro, qu’il utilise principalement pour prendre des photos de ses chiens.

Plus de Taylor Kerns