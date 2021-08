“Je suis privilégié d’avoir cette équipe”

08/03/2021 à 17h45 CEST

La équipe espagnole de football a réussi à se qualifier pour finale de la victoire des Jeux olympiques de Tokyo contre l’hôte, Japon. Ceux de Luis de la Fuente ont souffert jusqu’à la minute 115, Asensio a marqué le but qui leur a donné la victoire. Ce sera ce samedi que se jouera le combat pour l’or contre le Brésil, championne de Rio 2016.

Après terminer le jeu, l’entraîneur de l’équipe espagnole Luis de la Fuente a parlé pour COPE. Et se référant au menu de souffrances que l’intervieweur lui avait décrit à propos du match contre le Japon, De la Fuente a répondu : coup de bonheur, de soulagement, de connaissance de la victoire et d’être à l’aise de toute cette frénésie sachant que vous pouvez en profiter. ”

L’entraîneur s’est dit heureux, mais beaucoup plus pour tous les joueurs qui se sont battus pour cette victoire : « Oui je suis heureux. Ils ont travaillé dessus, vous ne savez pas le travail qu’ils font, l’effort qu’ils font et le désir qu’ils ont de continuer à progresser pour atteindre la finale dans de meilleures conditions. Je suis content pour eux car J’insiste, ils le méritent, ils sont les protagonistes de tout ce succès qui a été obtenu“.

“Nous avons déjà dit quand nous sommes arrivés ici au Japon, que toute l’Espagne allait être fière de ce groupe de jeunes joueurs qui sont un exemple de valeurs pour la jeunesse, pour le monde entier en général et chaque partie le fait, plutôt que de réfléchir et de réfléchir, démontrer toute cette capacité de travail qu’ils ont, de camaraderie, de solidarité. Et puis bien sûr de la qualité, des bons footballeurs mais surtout vouloir s’améliorer“, a-t-il commenté à propos de ses joueurs.

De la Fuente a continué à féliciter son équipe : “C’est pourquoi un entraîneur est fier, J’ai le privilège d’avoir ce type de footballeur et de pouvoir les former. Alors cette ambition sans limites qu’ils ont, parce qu’évidemment ils veulent l’or et nous voulons l’or”.

Se référant à la dernière photo de l’ananas et aux cris des joueurs, il a commenté qu’il ne faisait que les féliciter : « Je vous ai félicité. C’était le moment qu’eux seuls apprécierontFaites-leur savoir que nous reconnaissons tout le travail et les efforts qu’ils font et que c’était leur moment, nous voulions juste nous envelopper, nous sentir plus comme un groupe que jamais et rien de plus. Félicitez-les car ils le méritent vraiment“.

Le match de samedi avec rire assuré une fête des nerfs comme aujourd’hui: “Oui, oui nous les sentirons“. Le duel pour savoir qui obtiendra l’or, si l’Espagne ou le Brésil, aura lieu ce samedi à 13h30 heure espagnole.