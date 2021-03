« Je suis ravi de la performance de l’équipe »

30/03/2021 à 23:41 CEST

L’équipe espagnole des moins de 21 ans est déjà dans la phase finale du Championnat d’Europe, après avoir battu la République tchèque 2-0. La ‘Rojita’ le fera en tant que première du groupe et affrontera en quarts de finale le deuxième classé du groupe D, qui se décidera mercredi entre la Croatie, la Suisse et l’Angleterre.

« L’équipe était un peu anxieuse car elle voulait se qualifier le plus tôt possible. En première mi-temps, nous n’avons pas été fluides, mais en seconde période, nous étions plus calmes et les changements ont été efficaces. Nous sommes satisfaits de la manière dont nous nous sommes qualifiés », a commenté l’entraîneur.

« Je suis ravi de la performance des garçons, le mérite leur revient. Il y a deux ans, l’équipe n’avait rien à voir avec les performances actuelles. Nous avons la chance d’avoir une grande qualité de joueurs en Espagne et d’avoir un grand fonds de garde-robe « , a expliqué de la Fuente, qui a déploré l’absence de jeux pendant deux mois. » C’est dommage que nous ayons cette pause jusqu’en mai et que nous commencions travailler à partir de zéro. Je ne sais pas si nous sommes favoris, mais en travaillant comme ça, nous pouvons réaliser des choses importantes« , a affirmé.

Dans ce dernier match de la phase de groupes, Òscar Mingueza n’a pas pu être présent après avoir vu un carton rouge injuste lors du match contre l’Italie. L’appel présenté par la sélection n’a pas été approuvé et les Blaugrana n’ont pas pu être présents contre la République tchèque. « Cela me semble une décision injuste. C’est dommage pour lui et maintenant il est temps de penser à l’avenir. Heureusement, nous pourrons compter sur lui en quarts de finale », a-t-il déclaré.