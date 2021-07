« Je suis ravi de la réaction de l’équipe »

29/07/2021 à 17h37 CEST

L’entraîneur de l’équipe espagnole de basket-ball, Sergio Scariolo, qui a battu l’Argentine 81-71 ce jeudi, a montré “ravi de la réaction“de son équipe après le 0-10 initial de l’équipe argentine et a souligné le travail défensif pour gagner le match et assurer la passe en quarts de finale.

“Je suis ravi de la grande réaction de l’équipe après le départ, Je pense que nous perdions 10 au début, et nous n’étions pas conscients de la force, de l’intensité et du talent que l’Argentine pouvait mettre sur la bonne voie.», a expliqué l’entraîneur italien lors de la conférence de presse d’après-match à la Saitama Super Arena.

Scariolo a souligné que grâce à cette réaction avant la fin du premier quart-temps ils avaient égalisé le duel (16-15, min. 8) et avaient “meilleur contrôle du ballon“après plusieurs défaites, ils ont arrêté”la transition de (Facundo) Campazzo“et ils ont allongé la différence”mieux défendre (Nico) Laprovittola qui était très inspiré aujourd’hui“.

“Je suis vraiment reconnaissant pour les efforts de nos anciens combattants, le cœur avec lequel ils jouent est incroyable, et reconnaissant du pas en avant d’autres joueurs plus jeunes comme Willy, et en attente de plus de pas d’avance sur plus de joueurs, car nous avons besoin d’une contribution de haut niveau de toute l’équipe pour rivaliser avec ce type d’équipes. Nous allons 2-0 et nous avons battu deux équipes très fortes”, a-t-il analysé.

Le Le prochain rival de l’Espagne sera la Slovénie, qu’ils affronteront dimanche (17h20 heure locale, 10h20 CET) pour décider qui sera le premier du groupe C, une équipe qui a remporté les deux matchs contre l’Argentine et le Japon avec plus de 100 points, avec Luka Doncic comme une grande menace. “Ce qui m’impacte le plus, ce ne sont pas tant les chiffres qu’il récolte, mais lesLe sentiment que cette équipe donne à tout le monde, ça semble imbattable, et il semble imparable. Luka n’a pas perdu un match avec l’équipe nationale slovène et c’est un faitCe ne sont pas que des chiffres et des statistiques, c’est un vainqueur qui entraîne une bonne équipe qui a trouvé un très bon moyen de le suivre et ce sera intéressant”, a-t-il expliqué.

Contre l’équipe slovène, qui joue au basket rapide et beaucoup de points, Scariolo a déclaré qu’ils n’abandonneraient pas leur style de jeu. “Aujourd’hui, nous avons eu du mal à battre l’Argentine, ils les ont battus l’autre jour … Ce sera une tâche difficile, nous verrons comment essayer de faire notre meilleure approche sans trahir notre identité, car on ne change pas sa façon de jouer en deux jours, et on ne veut pas le faire”, a-t-il conclu.