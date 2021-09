09/04/2021

Le à 13:07 CEST

Luis Enrique et Busquets veulent protéger Eric Garcia des critiques apparues dans certains secteurs après le match contre la Suède, où le défenseur central a souffert, mais au même niveau que le reste de ses coéquipiers sur la ligne défensive. L’arrière central du Barça, à seulement 20 ans, a réussi non seulement à être dans l’effectif de l’équipe senior, mais aussi à être important pour un entraîneur qui le considère comme clé.

Pour cette raison, le pouls de Lucho ne tremblera pas de lui faire à nouveau confiance et il a tenu à préciser lors de la conférence de presse précédant le match que l’Espagne jouera contre la Géorgie, élément clé des aspirations de La Roja à participer à la prochaine Coupe du monde au Qatar 2022. .

“Je ne suis pas d’accord avec certaines critiques, le parcours a commencé avec brio. Il n’a pas beaucoup joué la saison dernière. Il est en parfait état. C’est vrai qu’on a souffert dans les transitions mais Laporte a aussi souffert. Je suis ravi de sa performance”, dit Luis Enrique. Eric Garcia et Aymeric Laporte ont remporté le titre lors des derniers duels de l’équipe nationale. Maintenant, ils ont juste besoin de finir de se réunir.

Dans la même veine, Busquets, actuel capitaine de l’équipe nationale, s’est exprimé : “Quand tu perds, tu cherches toujours les coupables. Et je sais beaucoup de quoi il s’agit. Eric a joué un grand match à ses débuts contre le Barça et dans le second aussi, bien que eu l’expulsion. Et dans ce jeu, il a eu un engagement spectaculaire à cause de ce qui lui était arrivé. Nous sommes ravis de l’avoir ici et aussi au club.”