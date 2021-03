Je suis resté à l’écart des ennuis et je suis très heureux

Lando Norris a déclaré qu’il était «très heureux» après une quatrième place au Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn 2021.

Parti septième sur la grille, Norris s’est montré agressif en début de course et a dépassé Daniel Ricciardo avant d’attaquer Valtteri Bottas.

Menant une stratégie à deux arrêts, le joueur de 21 ans a réussi à dépasser Charles Leclerc et a terminé la course à une place du podium.

Réfléchissant à un résultat solide lors de la course d’ouverture de la saison, Norris a déclaré: «Très heureux. Un bon résultat non seulement pour moi mais pour nous en tant qu’équipe.

«Un bon nombre de points pour ce premier week-end, je suis resté à l’écart des ennuis et je suis très content. C’est encourageant que nous ayons pu nous battre avec un rythme pur. C’est un bon début – un grand merci à l’équipe ici et à tout le monde de retour au MTC.

Son nouveau coéquipier Ricciardo a terminé quelques positions plus loin en septième position et a déclaré qu’il y avait beaucoup à apprendre de sa première sortie sous les couleurs de McLaren.

«Le premier vers le bas», a-t-il ajouté.

«Je pense que dans l’ensemble, ce fut un bon week-end. Nous ne pouvons pas nous plaindre de ce résultat. Je pense que du point de vue de l’équipe aussi, il est bon de prendre la route avec une quatrième et une septième place. Je pense qu’il y a beaucoup à apprendre. Je n’ai pas été très impressionné par ma course.

«Nous n’avons pas pu trouver le rythme, donc à chaque fois que j’essayais d’en tirer un peu plus, ce n’était pas vraiment là – mais je pense qu’il y a beaucoup à tirer de la course, beaucoup à apprendre. Si ce que j’ai ressenti était une bonne course terminée avec un P7, nous avons l’air bien.

«Nous allons prendre les points positifs et apprendre des données. Dans l’ensemble, un bon week-end pour toute l’équipe et une bonne première course pour McLaren. Merci aux gars du MTC et ici sur la piste pour leur travail acharné et leur préparation.