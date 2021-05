29/05/2021 à 18:49 CEST

.

Le colombien Egan bernal, Chef de Italie spinIl était content du déroulement de l’étape de ce samedi, avant-dernière de la course.

«Je suis satisfait du résultat. Je pense que nous avons bien géré la situation, a-t-il expliqué juste après avoir terminé la vingtième étape de la course.

«Nous avons deux minutes d’avance pour le contre-la-montre de demain, donc je pense que nous sommes dans une bonne position», s’est-il avoué satisfait de son bon travail sur la dernière grande étape de montagne.

Bien qu’il n’ait jamais été nerveux, il a clairement indiqué que ce n’était pas la situation idéale pour voir comment Caruso est allé de l’avant très tôt. “J’avais trois coéquipiers avec moi pendant longtemps, alors j’ai essayé de les utiliser pour être aussi frais que possible jusqu’à la dernière montée”, a-t-il ajouté.

«Nous avons bien fait, mais c’était difficile de gérer cette situation», a-t-il souligné. “Daniel Felipe Nous savions qu’il était un grand coureur et maintenant il l’a montré à tout le monde. C’est un coureur qui grimpe bien. C’est bien d’avoir deux Colombiens qui se battent pour ce maillot et pour le leadership de la course dans la même équipe. Ce maillot est pour lui et pour tous La Colombie& rdquor;.