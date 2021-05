“Je suis sceptique avec la Super League”

31/05/2021 à 23:16 CEST

Vicente Del Bosque a présenté ce lundi le Académie de football Vicente del Bosque à Madrid avec le maire José Luís Martínez-Almeida, ou l’ancien footballeur madrilène, Fernando Hierro.

Lors de l’événement, l’ancien entraîneur a répondu à quelques questions sur l’actualité du football, il a donc parlé, entre autres, de la Super League, de l’Eurocup et du récent adieu de Zinedine Zidane.

De la nouvelle compétition jusqu’ici ratée entre les grands clubs du continent, Del Bosque a déclaré qu’il lui restait “comment le football a aidé cette saison à rendre cette année difficile plus supportable. Je suis sceptique à l’égard de la Super League, comme l’ont également déclaré la plupart des politiciens. Je pense que vous devez être très prudent avec ces décisions et vous n’avez pas besoin d’être insatiable avec l’argent comme véhicule pour que les gens soient heureux. Au final, ils voudront toujours de plus en plus d’argent et je ne considère pas que ce soit la bonne façon de faire.

En Eurocup, l’une des absences notables de l’équipe espagnole est celle de Sergio Ramos, non convoqué par Luis Enrique, et que Del Bosque sait bien: «C’est une décision personnelle pour lui et le club. On veut qu’il continue à jouer au foot, on l’aime tous, c’est un leader& rdquor ;.

“L’entraîneur est celui qui doit prendre les décisions. Lorsque vous les avez choisis, vous devez tenir compte du fait qu’ils ont plus d’informations que nous », a-t-il ajouté à propos de la décision du coach actuel.

L’un de ceux qui pour le moment n’a pas de siège la saison prochaine est Zinedine Zidane, qui a exprimé les raisons de son départ dans une lettre publiée ce lundi.

“Vous avez bien fait, avec bon goût. Vous devez sûrement le lire entre les lignes, mais il s’est avéré être un madrilène. Il a toujours été une bonne représentation de Madrid, avec élégance, portant le bouclier de la meilleure façon possible ”, a déclaré Vicente del Bosque à ce sujet.

En remplacement de Zidane, Raúl, autre membre historique de l’équipe espagnole, sonne.

“Je serais très heureux si Raúl faisait partie de la première équipe, Il peut parfaitement porter le vestiaire madrilène et ne mépriser personne », a ajouté Del Bosque à propos de l’actuel entraîneur de Castilla.

L’académie Del Bosque a pour objectif de former des joueurs de football dans le sport ainsi que des personnes.