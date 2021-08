Je suis Sisi Jiang, la nouvelle écrivaine de Kotaku

in

Capture d’écran : miHoYo

Re-bonjour, lecteurs de Kotaku. Je m’appelle Sissi. Je suis un concepteur de jeux nominé, un passionné de jeux de rôle et de jeux mobiles occasionnels. Peut-être que vous avez déjà lu certains de mes articles sur Genshin Impact, et je suis ravi de le faire pour vous à temps plein.

Je ne peux pas m’empêcher de remarquer un manque d’analyses sur les jeux asiatiques qui va au-delà de « Le style artistique a l’air soigné et le gameplay est agréable. » J’ai donc passé beaucoup de temps à écrire des plongées approfondies sur des jeux et des séries tels que Yakuza, Fire Emblem et des titres occidentaux mettant en vedette des personnages asiatiques.

Mes motivations étaient purement égocentriques. Je voulais écrire des morceaux que j’aurais envie de lire. Lorsqu’une de mes pièces Genshin Impact a été ajoutée à la page Wikipédia du jeu, j’ai réalisé que je pouvais améliorer la critique disponible pour les jeux asiatiques. Je veux que les gens soient curieux. Je veux que les gens restent informés, même les titres qui ne sont pas grand public. Je veux que les gens creusent plus profondément et exigent plus des jeux que de l’art de l’anime magnifique.

Comment devrions-nous parler de jeux vidéo créés par des développeurs qui n’ont pas grandi avec le canon des jeux occidentaux ? Comment parler de jeux créés par des artistes issus des traditions de la culture pop qui ne sont pas Tolkien ou Dune ou des tireurs militaires américains ?

J’ai des idées. Pour commencer, il est important d’accepter que les jeux puissent s’appuyer sur des histoires et des références culturelles qui ne correspondent pas au canon chrétien blanc. Des systèmes magiques qui peuvent sembler incompréhensibles à un public occidental peuvent être parfaitement logiques dans le contexte du bouddhisme, une religion pratiquée par environ 500 millions de personnes. La série Yakuza a également plus de sens si vous connaissez l’histoire du Japon d’après-guerre. Et personnellement, je trouve excitant qu’un jeu mondialement populaire comme Genshin Impact présente des tropes littéraires wuxia.

G/O Media peut toucher une commission

Si les joueurs ne veulent pas jouer aux mêmes dix tireurs de la Seconde Guerre mondiale ou aux campagnes médiévales qui se déroulent en Angleterre, ils doivent alors accepter que les références d’un jeu peuvent ne pas être immédiatement compréhensibles pour eux. Et c’est bien ! En tant que critique, je ne m’intéresse pas uniquement aux jeux qui se consomment facilement. L’art doit nous défier, tout comme nous devons défier les jeux.

Je dis cela en tant qu’écrivain qui a commencé dans le développement de jeux, une formation qui informe mon journalisme. Je crois que les jeux vidéo ont un magnétisme particulier car chaque jeu vidéo est une conversation entre le joueur et les concepteurs. Lorsque je conçois un jeu des mois avant que vous n’y jouiez, j’anticipe votre état mental et vos instincts. Chaque session de jeu est une discussion qui se déroule dans une boîte informatique, même si aucun des participants ne se retrouve face à face.

En tant que personne qui a traversé le courage peu glamour d’expédier des jeux vidéo dans les délais, je ne peux m’empêcher de considérer chaque jeu sorti comme un petit miracle. Je pardonne là où la vision a échoué. Je veux donner une marge de manœuvre pour que les histoires soient plus compliquées qu’à première vue. Je veux écrire sur les jeux avec la nuance que j’aimerais avoir pour mes propres œuvres. Et peut-être que ça va.

La seule mauvaise façon d’écrire sur les jeux est de les aborder sous un angle de rejet. Même lorsqu’un jeu ne me convient pas, il y a potentiellement des millions de personnes dont le vocabulaire et le cadre de référence du jeu ont été façonnés par un jeu sur lequel j’ai rebondi. N’est-ce pas fascinant ? Il y a tellement de petits mondes atomisés au sein de la communauté des joueurs et pas assez de temps pour tous les couvrir.

Je serai une autre paire d’yeux et d’oreilles. Partons en voyage ensemble.