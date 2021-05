Je suis souvent reconnaissant pour des jours de merde comme celui-ci

Lewis Hamilton s’est dit reconnaissant pour les «jours de merde» comme dimanche dernier à Monaco car ils l’aident à «apprendre le plus».

Le septuple champion du monde a subi un Grand Prix de Monaco très décevant selon ses critères, se qualifiant septième après avoir eu du mal à prendre la tête du W12 tout le week-end.

Le jour de la course, il n’a pas réussi à se frayer un chemin dans le peloton, coincé derrière Pierre Gasly pendant toute la course, alors qu’il a perdu deux autres positions contre Sergio Perez et Sebastian Vettel pendant la phase d’arrêt au stand alors qu’ils couraient l’overcut.

L’arrivée P7, associée au fait que son rival au titre Max Verstappen a remporté la course, a fait que Hamilton est retombé au deuxième rang du championnat des pilotes, à quatre points du Néerlandais.

En revenant sur le week-end, Hamilton a déclaré que l’équipe aurait des «discussions constructives» dans le but de comprendre ce qui n’allait pas.

«Nous avons une discussion très ouverte, ouverte et honnête, et ce n’est pas une affaire personnelle», a-t-il déclaré. «Nous prenons tous tout en compte et ce sont des discussions constructives et s’il y a des critiques constructives, nous les acceptons et nous nous blottissons, faisons le travail, nous recevons un appel.

«Il n’y aura pas de silence entre maintenant et la prochaine course, nous aurons de superbes rencontres, juste pour être clair sur ce qui s’est passé et où nous sommes allés et de quelles choses nous pourrions vouloir apprendre.

«La raison pour laquelle nous avons tous les championnats que nous avons, c’est parce que nous faisons beaucoup d’erreurs, mais nous revenons toujours plus forts et nous apprenons d’eux.

«Je suis donc souvent reconnaissant pour des jours de merde comme celui-ci, car ce sont les jours où nous apprenons le plus. Si vous ne faites que gagner tout le temps, vous apprenez moins.

«Il y a beaucoup à retenir de ce week-end et nous n’avons pas toutes les réponses, mais cela nous obligera à aller chercher chez eux.

La Formule 1 revient le 4 juin pour les essais libres avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan.