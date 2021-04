Bien que l’Argentine n’ait Brian Castaño à leur seul champion du monde masculin (super poids welter WBO), il y a plusieurs candidats à mesurer pour une couronne de championnat du monde en 2021. Alberto palmetta (16-1, 12 KO) est l’un d’entre eux et le même combattant a assuré que son prochain combat sera le plus gros de sa carrière.

«Gilberto Mendoza (NdeR: président de la WBA) l’a déjà dit, Je suis sur le point de me battre pour le titre mondial, et si tout est confirmé, le prochain combat est pour le titre mondial », a déclaré Beto, en dialogue avec Ring Side, au programme de Carlos Irusta et Juan Larena, sur Eco Medios.

Palmetta a gagné par KO à Lanus contre le Mexicain Herrera.

Le champion international des poids welters de 31 ans fait sa carrière aux États-Unis (avant le combat à Lanús, il y avait combattu cinq combats consécutifs) et cela lui a donné la compétence nécessaire pour se mesurer avec une ceinture plus grande, selon son équipe. “Je ne suis pas intéressé par les noms, je suis intéressé par les objectifs, qui vient, si vous voulez être champion du monde, vous devez vous battre avec les meilleurs”Palmetta a reconnu sans entrer dans les détails sur l’adversaire à affronter.

Beto descendrait d’une catégorie pour affronter le dominicain invaincu Alberto la guêpe Puello (18-0, 10 KO), Champion intérimaire Super Lightweight de l’Association, qui lors de son dernier combat a battu l’Argentin sans problème Cristian Coria par KO au sixième tour.

Il a également vécu sa compétition olympique à Rio 2016.

Puello n’a jamais combattu en dehors de la République dominicaine, mais de l’équipe de Palmetta, ils essaieront de mener le combat aux États-Unis. De cette façon, le sac sera plus grand et le risque d’être blessé en cas de défaillance de la carte est moindre.

