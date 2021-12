Je suis sûr que Jesse Watters pense qu’il a « gagné »

J’ai parlé trop vite hier.

C’est vrai, ce n’était qu’un commentaire, pas un journal entier, mais j’ai eu une erreur.

J’ai dit que Jesse Watters répondrait à une sérieuse réticence en affirmant que ce qu’il avait dit n’était qu’une blague, puis j’ai expliqué pourquoi la blague n’était pas drôle du tout et ne devrait pas être tolérée.

Mais maintenant, Watters ne dit pas qu’il « plaisantait ». Il dit qu’il était une « métaphore ». Toutes ces discussions sur le « coup mortel » visaient à décrire une embuscade contre le Dr Fauci en public avec une question et l’enregistrement vidéo de sa réponse, ce qui, selon Watters, serait faible et risible.

Oh. À droite. Cela rend tout meilleur. C’est du moins le jugement des médias. Lorsque j’ai recherché le sujet dans Google News, j’ai trouvé une série de gros titres qui criaient, plus ou moins, « Fauci appelle au licenciement de Watters ». C’est peut-être juste moi, mais j’ai eu l’impression que l’histoire était que le Dr Fauci avait réagi de manière excessive.

Puis j’ai vu les Snopes prendre la situation en main. Ils ont répondu à la question « Jesse Watters a-t-il appelé à l’assassinat de Fauci ? » et a rendu une décision de « Faux ».

Oui bien sur! N’importe qui avec un cerveau saurait que Watters n’appelait pas littéralement à un assassinat. Mais apparemment, Snopes (avec lequel je respecte généralement mais avec lequel je ne suis pas toujours d’accord) a choisi de répondre à ceux qui semblaient penser que Watters appelait directement à un coup fatal. Ce faisant, ils ont apporté leur soutien à ceux qui pensaient que le Dr Fauci avait réagi de manière excessive.

Non, il ne l’a pas fait. Il a réagi comme je pense que la plupart des hommes raisonnables réagiraient à ce que Watters a dit. La « métaphore » était profondément, profondément dérangeante, et elle pouvait absolument être comprise par certains fous comme un appel à prendre la métaphore au pied de la lettre. Je pense que si un jeune lycéen publiait quelque part ces mots exacts sur Twitter et les dirigeait vers un enseignant impopulaire de l’école, la police locale serait absolument justifiée de rendre visite à ce jeune homme (ou femme).

Donc, oui, le Dr Fauci avait tout à fait raison d’appeler au limogeage de Watters, et tous ceux qui ont prédit que Fox News ne ferait absolument rien d’autre que défendre Watters avaient également tout à fait raison.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon !

Ceci est un article Creative Commons. La version originale de cet article est parue ici.