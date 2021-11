11/06/2021 à 16:51 CET

L’entraîneur de Grenade Robert Moreno a déclaré ce samedi après sa défaite contre l’Espanyol au stade RCDE (2-0), que « même dans la défaite, on peut voir la croissance de l’équipe » et a souligné que le match était « une forme digne de perdre ».

L’entraîneur a insisté pour que son équipe aille plus loin. « Chaque fois, nous générons plus d’occasions et nous sommes plus protagonistes avec le ballon. Le succès du rival nous a condamnés en première mi-temps. Ils ont eu raison et pas nous », a-t-il déclaré.

Roberto Moreno a regretté, selon ce qu’il a souligné, la malchance de son équipe à ne pas bouger le marqueur. « Qu’on n’ait pas marqué de but aujourd’hui c’est du foot. C’est un élément de chance dont on a parfois besoin et que nous n’avons pas eu aujourd’hui. Diego López a joué un match impressionnant », a-t-il commenté.

En tout cas, l’entraîneur de Grenade n’a pas sonné l’alarme pour avoir atteint la pause avec une défaite : « Le dernier résultat définit votre humeur, mais pas votre croissance. Ces quinze jours se passent bien pour nous car nous avons beaucoup de footballeurs touchés. Je suis sûr que nous pouvons battre le Real Madrid. »