“ Je suis tellement amoureux d’elle que je veux l’épouser ” ⋆ .

La chanteuse de “ Drivers License ” a ouvertement exprimé sa grande admiration pour le hitmaker “ Bodak Yellow ” puisque ce dernier est celui qui lui donne le courage de “ dire en quelque sorte ce que je veux dire ”.

Olivia Rodrigo avait quelqu’un qu’elle voulait épouser, ou du moins c’est ce qu’elle a déclaré. Lors d’une interview pour Apple Music, le hitmaker «Permis de conduire» a affirmé être «tellement amoureux de» Cardi B qu’elle veut «épouser» la ravissante «Bodak Yellow».

«Je suis tellement amoureux d’elle, je veux l’épouser», a déclaré le chanteur de 18 ans en parlant à l’animateur Zane Lowe. Sur la raison pour laquelle, elle a expliqué que l’artiste plus âgée l’a encouragée d’une manière ou d’une autre à être honnête lors de l’écriture de chansons. «Elle me donne le courage de dire ce que je veux dire», a-t-elle jailli.

Le “High School Musical: The Musical: La série»La star a continué en nommant la chanson de Cardi« Get Up 10 »comme exemple. «L’une des paroles est comme: ‘Vrai bi ***, la seule chose fausse, ce sont les seins.’ Et je me suis dit: ‘Oui, c’est l’énergie.’ Je suis obsédée par elle », a-t-elle déliré. «J’adore« Invasion of Privacy ».»

Olivia a ensuite félicité Cardi pour sa première place au Billboard Hot 100 en mars. Elle a déclaré qu’elle était «tellement ravie» pour l’épouse d’Offset qu’elle «a presque pleuré» en entendant parler de cet exploit.

Plus tard, Olivia a félicité Cardi pour avoir toujours été honnête avec son travail. Elle a dit: «Je me sens chanceuse d’être une adolescente à l’époque où Cardi fait de la musique. … Même en tant qu’auteur-compositrice, certaines des choses qu’elle dit sont tellement honnêtes et presque incroyablement honnêtes.

«Quand j’ai écouté sa chanson, je me suis dit: ‘Oh wow, elle vient vraiment de dire ça sur un album enregistré.’ Ce sont mes artistes préférés qui disent des choses que les autres ont peur de dire », a-t-elle ajouté. «Alors je pense qu’elle le fait si bien. C’est définitivement quelque chose avec lequel je suis en quelque sorte confronté à mon écriture. »

Même maintenant, Olivia a admis qu’elle avait toujours une telle peur. «Je fais beaucoup de musique en ce moment pour la sortir, et je l’écoute en retour et je suis parfois terrifiée», a-t-elle avoué. «Je suis comme, ‘Oh mon Dieu. J’écris littéralement sur des choses que je ne dis pas à certains de mes amis les plus proches. et je vais demander au monde entier de l’examiner et d’en parler. …. C’est une chose vraiment horrible et terrifiante.

