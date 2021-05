Je suis tellement désespéré pour les nouvelles de la saison 3 d’Orville J’ai commencé à regarder Jessica Szohr jouer avec des groupes d’exercices

Continuez à venir vous tous! Sérieusement, en ce qui concerne les nouvelles, le spectacle a vraiment été une montagne russe. En fin de compte, il était retourné au tournage en décembre dernier, puis avait de nouveau été arrêté et était enfin de retour au travail – espérons-le pour de bon – début mars. À ce stade, nous avons pu voir un petit truc de la production de The Orville grâce à un article du créateur Seth MacFarlane lui-même. Mais depuis lors, j’ai passé au peigne fin les interwebs pour obtenir des informations plus intéressantes en vain. Les acteurs et l’équipe ne sont pas intéressés à gâcher la saison, mais une autre photo de plateau ferait-elle mal? Peut-être même une date de sortie? Je veux dire vraiment, les gens.