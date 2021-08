Je suis tellement reconnaissant d’avoir une autre chance d’échouer dans Skyrim

Quand je pense à Skyrim, cela me rappelle plein de bons souvenirs. Je travaillais avec un grand nombre de personnes (pas que je ne le sois pas maintenant, devrais-je ajouter) dans un bureau que je cherchais désespérément depuis des années ; Je venais d’emménager dans un appartement avec ma copine (maintenant ma femme) ; et j’avais acheté Skyrim à un prix incroyablement bas sur Xbox 360 grâce à une offre ridicule que le détaillant britannique GAME proposait. Tout était super.

Ensuite, j’ai joué à Skyrim.

Pour des raisons que je n’ai pas encore vraiment cernées, j’ai essayé et échoué à entrer dans Skyrim à cinq reprises.

Xbox 360 Skyrim

Tout allait bien avec la version originale de Skyrim. Je roulais haut sur la vie et une affaire exceptionnellement bonne, mais les choses ont ensuite frappé le fan de manière dramatique. Lydia, un PNJ sur lequel je n’ai pas encore beaucoup appris et qui pourrait très bien devenir le souverain de Skyrimville, est tombée d’une montagne.

Les détails au-delà sont flous (il y avait beaucoup d’escaliers et peut-être une sorte d’entrée grandiose) mais tout ce que je sais avec certitude, c’est que Lydia, un PNJ d’importance inconnue, était partie. Je l’ai cherchée partout, supposant qu’elle serait probablement juste au bas de la montagne, mais il n’y avait aucun signe.

Peut-être avait-elle succombé à ses blessures subies lors de la chute de 300 mètres et avait été emportée par des loups ? Le fait de ne pas savoir m’a mangé et j’ai arrêté de jouer peu de temps après. Mario Kart 7 sorti sur 3DS quelques semaines plus tard n’a pas arrangé les choses.

Xbox One Skyrim

Skyrim est arrivé sur Xbox One et PS4 avec des visuels améliorés et une prise en charge des mods, et c’est ce dernier qui a vraiment tué cette tentative d’entrer dans Skyrim.

Je regarderais des vidéos YouTube de Skyrim modifié fonctionnant sur Xbox One (et plus tard Xbox One X et Series X) et je serais obsédé par l’essai de ces configurations. C’est tout ce que j’ai fait dans le jeu. J’obtenais toutes les configurations des mods, je sautais dans le jeu pour me promener dans une petite zone, je décidais que ça avait l’air OK, puis j’essayais autre chose.

J’ai tendance à souvent tomber dans ce piège et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles je me suis lassé des jeux sur PC. Je me concentrais tellement sur les réglages que je jouais rarement aux jeux. Quoi qu’il en soit, la deuxième tentative (et la quatrième/cinquième tentatives) s’est soldée par un échec.

Nintendo Switch Skyrim

Ce devait être celui-là. La version de Skyrim que je pourrais jouer n’importe où. Enfin, j’irais plus loin dans le jeu que quelques heures assez faibles et je rejoindrais les masses de gens qui considèrent Skyrim comme un genre génial.

Je ne l’ai pas fait.

J’ai essayé de gravir une montagne en la gravissant directement plutôt que de prendre le long chemin sinueux.

Cela a bien commencé. J’ai fait des progrès rapides et j’ai ri du chemin qui a disparu à l’arrière de la montagne alors que je glissais pratiquement sur la falaise presque verticale.

Malheureusement, l’air suffisant sur mon visage s’est transformé en exaspération alors que je me suis retrouvé incapable d’atteindre le sommet, mon Enfant de Dragon affichant soudain la capacité de marcher d’un tout-petit. J’aurais dû abandonner et me diriger vers le chemin, mais non. Cette montagne n’allait pas me battre.

Au cours de la semaine suivante, je passais le peu de temps libre dont je disposais à essayer de me faufiler en haut de cette montagne. C’était futile. Skyrim reste installé sur ma Switch pour me rappeler mon échec.

Et après?

Avec le recul, je pense qu’il est juste de dire que je suis principalement à blâmer pour ne pas être entré dans Skyrim. J’ai définitivement pris des décisions étranges dans le jeu au fil des ans. Alors peut-être que Skyrim sur Xbox Series X/PS5 sera le moment où tout clique.

Ou peut-être que je continuerai à souhaiter que Bethesda offre à Oblivion un charmant remaster.

Et toi? Avez-vous également eu du mal à entrer dans Skyrim, l’un des jeux les plus populaires de tous les temps ? Faites-le moi savoir dans les commentaires, et s’il vous plaît dites si vous avez également perdu Lydia car cela me fera me sentir mieux.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition arrive le 11 novembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S – avec des mises à niveau gratuites sur les nouvelles consoles. Pour plus de jeux à venir, rendez-vous sur notre page de dates de sortie de jeux vidéo.