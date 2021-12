« Je suis tombé amoureux de Bruno Fernandes »

Simon Jordan a admis qu’il était » tombé amoureux » de la star de Manchester United, Bruno Fernandes, au milieu de ses mauvaises performances sur et en dehors du terrain.

La légende de United, Gary Neville, a critiqué la star portugaise pour avoir trop « pleurniché » et l’ancien propriétaire de Crystal Palace semble partager ce point de vue.

Fernandes n’a inscrit que cinq buts en Premier League cette saison

Fernandes a cinq buts et trois passes décisives en 17 matchs de Premier League cette saison – un mauvais retour compte tenu des chiffres qu’il a produits au cours de ses 18 premiers mois chez les Red Devils.

Lors de ses 51 apparitions en Premier League avant la saison 2021/22, il a réussi 26 buts et 19 passes décisives. Une implication de buts dans presque tous les matchs auxquels il a joué.

Lui et Cristiano Ronaldo ont été critiqués pour leur pétulance alors que United a du mal à démarrer sa saison.

Ils se retrouvent à la septième place, ayant besoin d’une victoire contre Burnley jeudi, en direct sur talkSPORT, pour se hisser dans le top six avant la fin 2021.

Rangnick en a remporté deux et fait deux nuls lors de ses quatre premiers matchs en tant que manager de United

À propos de Fernandes, Ronaldo et du manager par intérim Ralf Rangnick, Jordan a déclaré à talkSPORT : « Fernandes et Ronaldo devraient-ils avoir une telle influence ? Eh bien ici fait rage l’argument. Nous parlions de l’entraînement de Ronaldo depuis le banc de touche plus tôt dans la saison. Nous parlons de son influence point à point.

«C’était à l’époque où vous aviez un manager léger dans la pirogue. Un gars sympa, un manager décent mais pas un manager de Man United à Ole Gunnar Solskjaer.

« Vous avez maintenant Rangnick qui, du point de vue des informations d’identification, n’est pas un manager de Man United, mais le football est dans le même genre de catégorie que [Marcelo] Bielsa en termes de réputation.

« Il n’a pas nécessairement l’argenterie pour aller avec.

« Je suis bien tombé amoureux de Fernandes. Je pense qu’il lit sa propre presse depuis un certain temps. Je pense qu’il est probablement le président du fan club de Bruno Fernandes.

«Il a une idée de la façon dont il jouera et cette remontrance ridicule aux fans de Man United après le match de Watford était absurde.

« Ses performances ne sont pas là où elles ont commencé. C’est peut-être à cause de la mentalité des tortues et des lièvres.

Ronaldo a exprimé ses frustrations à plusieurs reprises cette saison, le plus récemment lors du tirage au sort à Newcastle

«Je pense toujours que Rangnick fera un poing pour transformer ce navire à Man United, mais en termes de personnalités, vous avez de grandes personnalités là-dedans.

« Vous ne pouvez pas avoir une grande personnalité comme Ronaldo et ensuite ne pas avoir de personnalité. C’est une grande personnalité. »