“Je suis totalement détendu avec l’affaire Haaland”

14/05/2021 à 19:43 CEST

Daniel Guillen

Le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a assuré qu’il se sentait particulièrement calme avec l’avenir de sa star, le Norvégien Erling Haaland, dans des déclarations à BILD: “J’espère clairement qu’Erling Haaland jouera pour nous l’année prochaine. Le Real et le Barça? Je pense qu’ils connaissent la situation contractuelle et notre position.”.

L’Allemand, qui a insisté à plusieurs reprises pour que le Norvégien continue avec l’équipe, a clairement exprimé l’intérêt des grandes équipes européennes: “Je suis totalement détendu. Personne ne nous a cru avec Jadon Sancho l’été dernier jusqu’à la date limite, et aujourd’hui il est toujours avec nous. Soit vous avez une équipe où vous signez un joueur et le laissez partir, soit vous ne l’avez pas.”. «Nous pouvons vivre avec et nous sentir bien parce que nous connaissons la situation contractuelle, ce qui nous aide beaucoup», a-t-il déclaré.

Le norvégien est à l’agenda d’équipes telles que le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester United ou le Bayern et il est l’un des grévistes à la mode. Un doublé contre Leipzig en finale DFB Pokal s’est avéré être la clé pour les hommes d’Edin Terzic de remporter le cinquième titre de coupe de l’histoire du club.

Une saison extraordinaire

Erling Haaland s’est imposé comme l’un des attaquants les plus décisifs du football européen. Cette saison a marqué 35 buts en 35 rencontres avec le Borussia Dortmund et est le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga avec 25, le même qu’André Silva et derrière Lewandowski, qui enregistre 39.

L’ex du Salzbourg a annoté 55 buts en 57 matches officiels pour le club allemand, en plus de distribuer un total de 14 passes décisives. Pendant son séjour en Autriche, l’attaquant a réussi à marquer 29 buts en seulement 27 matchs. Le club allemand a payé 20 millions d’euros sur le marché d’hiver pour la saison 2019/20 et la performance a été absolue.