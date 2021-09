Je suis toujours en train de traiter la mort de Kurt Cobain, et je dois l’expliquer à mes enfants, admet Dave Grohl

Dave Grohl admet qu’il est toujours en train d’accepter la mort de son ami et compagnon de groupe Kurt Cobain, et qu’il doit maintenant essayer de donner un sens à la mort du chanteur pour ses filles, qui sont toutes des fans de Nirvana.

Son admission intervient dans un nouveau documentaire de la BBC, When Nirvana Came To Britain, qui cherche à examiner la relation spéciale que le trio d’Aberdeen, Washington entretient avec leurs fans britanniques. Le film présente des contributions de Grohl et de l’ancien bassiste de Nirvana Krist Novoselic, de leur ancien agent de réservation Russell Warby, du PR Anton Brookes et des membres de The Raincoats, Captain America et Simon Neil de Biffy Clyro. Vers la fin du film, Dave Grohl est interrogé sur Cobain et il reconnaît que, 27 ans plus tard, il rêve toujours régulièrement de son ami et continue de rassembler les morceaux de l’histoire dans son propre esprit.

“Je suis toujours en train de traiter la mort de Kurt”, admet Grohl, “parce que je dois l’expliquer à mes enfants, qui aiment Nirvana. Parce que pendant très longtemps, j’essayais de le traiter et d’en parler avec mes amis et ma famille et des choses comme ça, et ils m’aidaient, mais maintenant j’ai l’impression que je dois aider mes enfants à traverser ça. C’est une vie de guérison.

Se remémorant son passage au sein du trio grunge d’Aberdeen, Washington dans Classic Rock plus tôt cette année, Grohl a déclaré: «Quand j’ai rejoint le groupe pour la première fois, c’était tellement amusant. Je vivais sur le canapé du salon de Kurt, nous répétions dans une grange, nous installions notre équipement et jouions ces chansons et les gens sautaient partout et devenaient chauds et en sueur. J’ai vraiment adoré la connexion et l’appréciation que le public de Nirvana avait avec le groupe.

“Je rêve toujours que nous sommes au Nirvana, que nous sommes toujours un groupe”, a admis Grohl à Classic Rock. «Je rêve toujours qu’il y ait une arène vide qui nous attend pour jouer. Mais je ne m’assieds pas à la maison et ne parcoure pas moi-même Smells Like Teen Spirit. C’est juste un rappel que la personne qui est responsable de ces belles chansons n’est plus avec nous. C’est doux-amer.

Quand Nirvana Came To Britain est maintenant disponible sur BBC Player. Les mémoires de Dave Groh, The Storyteller, sortent le 5 octobre.