Je suis toujours jaloux des autres épouses de Kody Brown

Un jour à la fois! Plus de 20 ans dans sa relation avec Kody Brown, Janelle Brown a encore du mal à se comparer aux autres épouses de son mari.

«Bien sûr, je suis toujours jalouse», a déclaré la personnalité de TLC, 51 ans. Nous hebdomadaire exclusivement le mardi 16 mars. «Mais j’ai appris il y a longtemps [that] il faut vraiment savoir comment être d’accord avec soi-même. »

Janelle a conclu son «mariage spirituel» avec Kody, 52 ans, en janvier 1993, trois ans après avoir légalement noué le noeud avec sa première épouse Meri Brown. Le natif du Wyoming est également le mari de Christine Brown et Robyn Brown, qu’il a épousé légalement en décembre 2014 dans le but de «restructurer» leur famille recomposée. (Kody a divorcé de Meri, 50 ans, en septembre 2014, mais ils restent «spirituellement mariés».)

Au lieu de s’attarder sur les différences entre sa relation et les autres partenariats de Kody, Janelle essaie de garder une attitude positive. «Vous avez des forces, vous avez des bénédictions et vous avez des opportunités qui vous sont offertes… vous ne pouvez pas comparer», a-t-elle dit Nous. « Je pense juste que la comparaison est, comme, la mort du mariage plural. »

Trouver cette confiance intérieure a pris un peu de temps. «Je me souviens de la transition [into polygamy] et j’ai pensé que j’étais toujours assez indépendante », a-t-elle ajouté. «C’est devenu comme: ‘Écoutez, je vais bien. J’ai beaucoup à offrir. Donc, cela m’a vraiment aidé à traverser ce genre d’émotions.

Janelle, qui partage six enfants avec Kody, a appris à se sentir à l’aise de ne pas toujours être au centre de l’attention de son mari. Cependant, certaines des autres relations de Kody ont pris une tournure brusque ces dernières années. En février, le Devenir soeur épouses l’auteur a révélé en exclusivité que lui et Meri «se trouvaient dans un endroit très sombre depuis très longtemps».

Kody a poursuivi: «J’espère que certaines communications guérissent les choses. Ça fait longtemps et ça a été très difficile. … J’ai l’impression que mes femmes vivent quatre vies distinctes, mais je n’ai pas l’impression de vivre quatre vies distinctes.

Les tensions sont montées entre Kody et sa première femme après qu’ils n’étaient plus mariés de droit – et ils atteignent un point de rupture. «Je ne peux pas contrôler ce qu’il pense ou ressent», a déclaré Meri Nous de ses malheurs conjugaux au début du mois. «Tout ce que je peux faire, c’est me présenter comme la meilleure version de moi.»

Lors d’un épisode de février de Soeurs épouses, Meri a déclaré que sa relation avec Kody était «morte» et «terminée». Un mois plus tard, elle a admis que le commentaire avait été «un peu sorti de son contexte».

Meri a dit Nous: «Ce n’était pas moi qui disais: ‘C’est fini, j’ai fini.’ Ce que c’était, était-ce que je disais où nous étions et ce qui s’était passé a été fait et répété, et maintenant nous devons trouver une nouvelle normalité pour nous [and] découvrez-nous. … Toute amélioration que nous pouvons apporter à la relation entre moi et lui, je pense que ce serait formidable.

En ce qui concerne le drame entre Kody et Meri, Janelle essaie de garder ses distances et de rester patiente. «Nous ne sommes pas parfaits», a-t-elle déclaré mardi, admettant que la meilleure solution est de «se relayer» avec toutes les autres épouses. «Nous avons nos propres affaires qui nous font trébucher, bien sûr, mais je pense que nous avons parcouru un million de kilomètres en 30 ans que nous sommes une famille.»

Après plusieurs décennies de mariage plural, Janelle a tiré de nombreuses leçons importantes, notamment savoir quand se sortir d’une situation tendue.

«Je sais quand il est juste temps pour moi de partir, de me coucher parce que je suis trop fatiguée et trop dramatique», a-t-elle taquiné. «J’ai juste besoin de m’excuser pour la journée et nous la reprendrons demain.»

Soeurs épouses diffusé les dimanches de TLC à 22 h HE.

Avec le reportage de Christina Garibaldi

