“Je suis toujours sous le choc que nous ayons gagné.” — Une interview avec Team Delirium Player & FNCS Champion Justice

ESTNN discute avec le champion NA East FNCS—Justice.

La dixième série saisonnière de championnats Fortnite (FNCS) de Fortnite s’est terminée à la fin du chapitre 2 – Saison 7. Les sept régions de serveurs mondiales du jeu ont couronné sept champions, qui ont tous collecté une partie de 3 millions de dollars US et l’insaisissable et ultra-rare récompense en jeu Axe des champions.

La saison 7 a fourni tout ce que les fans compétitifs de Fortnite voulaient voir. Intrigue, drame, conflit et triomphe – quelques-uns des nombreux mots que nous pourrions utiliser pour décrire la dernière sortie FNCS. Étonnamment, les outsiders sont devenus un thème important le week-end dernier, et aucune histoire n’a éclipsé celle de NA East Champions Justice, Userz et Dukez.

Bien que presque personne ne les considère comme les futurs champions, ces trois vétérans de Fortnite ont participé à la finale de la saison 7 avec l’espoir de terminer au moins dans le top trois. Comme le destin l’a voulu, Justice, Userz et Dukez ont dépassé leurs propres attentes. Devenir champions Fortnite pour la première fois de leur carrière respective.

ESTNN a eu la chance de s’entretenir avec Justice, membre de l’équipe Delirium et vainqueur de la FNCS, quelques jours seulement après avoir remporté le prix ultime de Fortnite. Nous l’avons interrogé sur son expérience FNCS, la différence entre Fortnite dans la saison X par rapport à maintenant et bien plus encore.

Former un trio avec Dukez & Userz, les attentes de la FNCS

Comment en êtes-vous venu à faire équipe avec Dukez et Userz cette saison ?

Userz et Dukez m’ont demandé en milieu de saison de faire un trio. Je les connaissais tous les deux auparavant et je savais à quel point ils étaient talentueux et incroyablement compétents au jeu, et j’avais le sentiment que nous pouvions former une équipe incroyable, alors je n’ai pas hésité à dire oui; Essentiellement, Deroller et moi avons échangé des trios. C’était une belle décision, car lorsque j’ai fait l’échange avec Deroller, cela m’a donné l’opportunité d’avoir un drop spot, qui était incontesté, ce qui m’a donné un énorme avantage aux côtés de mon trio, car nous n’avons pas eu à nous battre contre un autre équipe de chute. Potentiellement l’une des principales raisons pour lesquelles nous avons gagné des grands.

Quelles étaient vos attentes avant les qualifications FNCS ?

Nous nous attendions à nous qualifier pour les finales et, espérons-le, obtenir le top 3 et nous qualifier directement pour la grande finale. Tout au long des qualifications, nous n’avons pas bien joué et n’avons pas participé à une seule finale hebdomadaire tout au long des qualifications.

Après avoir remporté la manche C, comment votre trio s’est-il préparé pour la finale de la saison 7 ?

Après avoir remporté les manches FNCS, nous nous sommes fortement préparés aux ondes de tempête, ce qui est l’aspect le plus important d’une grande finale. Nous avons dû apprendre des stratégies et comment obtenir beaucoup de balises d’ondes de tempête.

Vous attendiez-vous à gagner ou visiez-vous plus ou moins une place parmi les trois premiers ?

Je ne m’attendais pas à ce que nous gagnions car il y avait beaucoup d’équipes talentueuses dans la grande finale. Je savais que nous aurions pu très bien faire comme le top 7, mais je ne m’attendais pas vraiment à gagner la Grande Finale elle-même. Je suis toujours sous le choc que nous ayons gagné, étant donné que nous étions face à de nombreux grands joueurs dans de nombreuses grandes organisations comme FaZe, NRG, TSM, Liquid, etc.

Tenir la tête le premier jour et revendiquer la victoire

Qu’avez-vous ressenti après avoir dirigé à la fin du premier jour ? Aviez-vous une stratégie particulière avant le deuxième jour ?

Après le premier jour, toute notre équipe était vraiment excitée et savait que nous avions une bonne chance de gagner FNCS.

Nous n’étions pas trop confiants de gagner parce que nous aurions quand même pu nous étouffer et ruiner nos chances de gagner. Cependant, nous avions un bon sentiment car nous avions 50 points d’avance sur la 2e place le premier jour. Nous n’avions pas de stratégie particulière, nous utilisions simplement notre expérience et nos compétences.

A quel moment avez-vous su que votre trio avait remporté le FNCS ?

Lors du dernier match, nous étions à la 1ère place avec 10 points et 30 points d’avance sur la 3ème place. Tout au long du match, nous avons vu mourir l’équipe de la 2e place et nous savions qu’elle n’avait aucune chance de nous rattraper, nous avions donc 30 points d’avance sur la 3e. Pendant la phase finale, nous avons eu du terrain et avons vu l’équipe de la 3e place mourir et nous savions que nous avions gagné le FNCS à ce moment-là. C’était surréaliste.

Où allez-vous partir d’ici? Des plans avec l’argent? Allez-vous prendre congé de Fortnite ?

Je vais continuer à jouer à Fortnite et continuer la compétition. J’apprécie vraiment le côté compétitif de Fortnite et de tous ses tournois. Je vais probablement économiser tout mon argent et l’investir dans des choses qui m’aideront à prospérer davantage dans l’industrie de l’esport, comme l’achat d’un PC en streaming. Je ne prendrai pas de congé sur Fortnite car c’est une grande opportunité pour moi de commencer ma carrière en diffusant et en publiant un tas de contenu pendant la saison morte.

Votre carrière compétitive remonte à la saison X. Que pensez-vous de Fortnite maintenant par rapport à l’époque ?

Fortnite est maintenant plus compétitif, en raison de l’arrivée de nouveaux talents, de l’écart de compétences qui se resserre et du changement constant du jeu. La cagnotte a radicalement changé de la saison x au chapitre 2 de la saison 7, les prix sont considérablement plus petits qu’à l’époque, ce qui est malheureux mais compte tenu de l’état de fortnite et de sa destination, c’est compréhensible. Fortnite est toujours très amusant à jouer et la communauté au sein du jeu rend le jeu plus compétitif et apporte de nombreux défis.

Représenter Team Delirium & Words of Wisdom aux concurrents de Fortnite

Parlez-nous un peu de Team Delirium, comment avez-vous signé avec eux et quelle a été votre expérience avec l’organisation ?

Team Delirium est une future organisation d’esports, l’une des meilleures équipes de cette communauté et a beaucoup de potentiel pour réussir dans cette industrie. Ils ont un personnel/équipe de direction incroyable. J’apprécie tout le soutien qu’ils m’ont apporté et le soutien qu’ils continuent de m’apporter. Ils m’ont aidé avec mes réseaux sociaux, à trouver les prochaines étapes à suivre et à s’assurer que tout est dans mon meilleur intérêt. Les membres sont comme une famille, très attentionnés et faciles à vivre et toujours là pour s’entraider. Je recommande fortement Team Delirium et aux gens de garder un œil sur eux car ils ont un très bel avenir devant eux. Je ne suis actuellement pas abonné à Delirium et je représente Delirium en tant qu’agent libre.

Y a-t-il des mots d’adieu que vous aimeriez dire à la suite de votre tout premier titre FNCS ?

Pour toutes les personnes encore en compétition sur fortnite pour continuer et continuer à faire de grandes choses. La communauté est seulement aussi bonne que nous la faisons et nous avons quelque chose de vraiment spécial ici.

Nous tenons à remercier Justice d’avoir pris le temps de nous parler après son accomplissement monumental. Merci également à l’équipe Delirium de nous avoir permis de parler avec le détenteur de la hache des champions !

Assurez-vous de consulter Team Delirium sur Twitter et YouTube. Vous pouvez également suivre Justice sur Twitter et regarder ses vidéos de gameplay sur YouTube.