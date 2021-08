“Je suis toujours sur une courbe d’apprentissage abrupte”, déclare Schumacher · .

Mick Schumacher dit qu’il est de plus en plus à l’aise d’être un pilote de F1 de jour en jour au cours de sa saison recrue, mais admet qu’il reste sur une “courbe d’apprentissage très, très raide”.

Le pilote Haas estime que la première moitié de sa saison recrue a été “assez positive”, mais dit qu’il est encore en train d’apprendre ce qu’il faut faire en dehors de la piste ainsi que sur le circuit.

“Personnellement, j’ai l’impression que cela s’est passé assez positivement”, a déclaré Schumacher à propos de la première moitié de sa saison recrue.

“Je pense que j’ai réussi à m’améliorer et à apprendre de manière constante et constante à chaque Grand Prix. De toute évidence, les étapes, à un moment donné, deviennent plus petites simplement parce que vous maximisez le plus de choses au début, parce que vous apprenez à chaque grand prix une quantité énorme, puis ensuite, vous affinez fondamentalement. Donc, j’ai vraiment l’impression d’être encore sur une courbe d’apprentissage très, très raide, non seulement sur la piste, mais aussi hors piste.

Schumacher occupe actuellement le 19e rang du championnat des pilotes, devant son coéquipier chez Haas, Nikita Mazepin, après avoir obtenu le meilleur résultat de la saison en 12e place lors du dernier Grand Prix de Hongrie. Deux chutes coûteuses lors des troisièmes essais des Grands Prix de France et de Hongrie ont prouvé les points faibles des 11 premières courses de sa jeune carrière en F1.

Bien que Haas admette ouvertement avoir abordé la saison 2021 en se concentrant sur son challenger de 2022, Schumacher pense que l’équipe se dirige dans une direction positive alors qu’elle envisage la saison prochaine.

«Je sens qu’avec chaque jour de l’année, je me sens de plus en plus à l’aise dans toutes les circonstances», déclare Schumacher. « Et c’est vraiment bien et c’est positif. Et surtout avec le travail que nous avons fait avec l’équipe, ça va vraiment dans la bonne direction.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :