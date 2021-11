« Je suis traité comme une cacahuète ambulante »

15/11/2021

Le à 14:06 CET

PE

José Manuel Villarejo a regretté aujourd’hui, 15 novembre, qu’il soit classé comme » cacahuète ambulante » et a dénoncé que la macrocause « Tándem » – qui rassemble plus de 30 pièces sur leurs entreprises privées – « est sans précédent » en Espagne.

Cela a été exprimé dans des déclarations aux médias avant d’assister à la reprise du procès qui est suivi par lui devant la Cour nationale, et dans lequel elles sont diffusées les pièces ‘Fer’, ‘Terre’ et ‘Peintre’. Une journée, a-t-il souligné, « purement technique » dans laquelle il travaille « probablement » en tant que co-avocat de la défense. « Je parlerai aussi au nom de mon client, un certain Villarejo », a-t-il plaisanté.

Dans ce contexte, le commissaire à la retraite a insisté sur la ligne marquée au début de l’essai et a montré sa confiance que « l’indépendance judiciaire » l’emporte sur toutes les « pressions que subiront les juges » de la part des « visiteurs de nuit, qui portent du noir et ont tendance à presser et menacer chacun de faire ce qu’il veut ».

Ce premier procès pour « Tandem », a-t-il poursuivi, ne met pas en cause sa personne, mais « tout citoyen ». « Nous le risquons tous, pas seulement moi en tant qu’accusé »Il a argumenté, se demandant si « quelque chose vaut la peine de tuer quelqu’un », même si le ministère public peut falsifier des documents et présenter « de fausses preuves parce qu’ils ont reçu l’ordre de le faire ». « Parce que j’ai été le seul idiot qui a osé dénoncer les procureurs anti-corruption », a-t-il ajouté.

Jeter la demande d’expulsion de Podemos

D’autre part, Villarejo a également évoqué sa dernière apparition à la commission cuisine du Congrès des députés. « Je comprends que certains villaréjologue Il a dit que lors de ma dernière comparution, il a dit que j’avais jeté des cacahuètes avec un manque de respect pour le journalisme… Je pense que je suis une cacahuète ambulante », a-t-il déclaré.

A son avis, « pendant que les gens se regardent » en lui « Vous oubliez qu’un terroriste est entré avec un faux passeport et qu’il ne s’est rien passé », etn allusion au leader du Front Polisario, Brahim Gali, ou qu’un « van transportant du matériel » appartenant à la famille Pujol a été dévalisé par « quatre hommes armés » qui y ont mis le feu, a-t-il dit, « comme si nous étions au Mexique . »

« Ce n’est pas important que rien ne sorte de mes relations avec Santander et Telefónica. Bien sûr, puisqu’ils ont deux commandants supérieurs du CNI à la tête de la sécurité … Je fais confiance à l’indépendance judiciaire et que petit à petit, s’il y a une volonté qu’il y ait une catharsis et s’il doit y avoir un renseignement civil en plus du militaire qu’ils veulent nous imposer avec le CNI », a-t-il poursuivi.

Enfin, on a demandé à Villarejo s’il allait demander l’expulsion de Podemos en tant qu’accusation populaire de la procédure, après que sa femme, Gema Alcalá, exhortez le tribunal à le faire au début du procès. « Je n’ai aucun intérêt (…) Je veux que Podemos continue à enquêter et à demander des choses qui devraient se révéler », a-t-il tranché.

Ils demandent la nullité des enregistrements

Le commissaire Enrique Garcia Castaño, l’un des prévenus dans le triple procès pour ‘Tandem’ qui s’est tenu devant le Tribunal national, a demandé en audience ce lundi la nullité des enregistrements effectués par le commissaire José Manuel Villarejo, le principal prévenu, qui sont l’un des piliers probants de la macrocause, alléguant qu’ils contaminent le processus parce qu’ils ont été obtenus « subrepticement », brisant la chaîne de garde et contiennent une « provocation criminelle ».

C’est ce qu’a affirmé l’avocat de García Castaño, Aitor Martinez, lors de la troisième session d’un procès où sont diffusés en même temps les morceaux séparés » Iron « , Land » et » Painter « , bien que le commissaire ne soit accusé que pour les deux premiers, faits pour lesquels le parquet anti-corruption prétend que il sera condamné à plus de 80 ans de prison.

L’avocat a demandé dans le cadre de ses questions précédentes la nullité des enregistrements que Villarejo a faits des conversations qu’il a eues avec des tiers, y compris García Castaño, qu’il a surnommé « Big », arguant qu’ils ont été atteints de manière « subreptice », c’est-à-dire sans les « garanties légales » nécessaires.

En ce sens, il a indiqué qu’il s’agit de pourparlers où l’un des participants est Villarejo, police active, qu’il les a maintenus sans décision de justice, afin que la défense comprenne qu’ils se produisent « dans le cadre d’une provocation criminelle manifeste » qui pousserait les autres personnes impliquées dans ces conversations à commettre ou à reconnaître des crimes.

Martínez a anticipé la réponse possible du Ministère public, arguant que Villarejo ne peut pas être considéré comme un individu concernant ces conversations, un statut qui les rendrait valides.

A cet égard, elle a fait valoir que Villarejo s’est présenté à ses interlocuteurs soit en qualité de commissaire, soit en qualité d’avocat et, dans ce dernier cas, le dialogue est protégé par le le secret professionnel entre avocat et client.

En outre, comme les autres défenses l’ont fait lors des premières séances, Martínez a fait valoir que les enregistrements saisis en entrées et records pour 2017 Ils ne peuvent pas non plus être admis en preuve parce qu’ils ont violé l’ordonnance du tribunal qui a donné lieu à cette action policière.

« Qu’est-ce que le Police nationale c’était ravageur avec toutes les informations », Il a dénoncé, rappelant que les appareils électroniques n’étaient pas scellés et étaient hors de contrôle judiciaire pendant 17 jours, le temps, selon lui, que leur contenu soit manipulé.

À ce stade, l’avocat de la défense a mis sur la table la soi-disant « guerre des commissaires » en soulignant la « animosité incontestable » entre le CNI et Villarejo, en supposant que l’unité de police chargée de ces inspections a agi sous les ordres des services secrets espagnols.

Outre la douzaine de questions précédentes qu’il a posées, et qui ont monopolisé les deux premières heures du procès, Martínez a tenu à souligner que García Castaño a fait un dépôt de 37.000 euros sur le compte bancaire du tribunal pour couvrir d’éventuelles responsabilités civiles envers lesquelles il peut être condamné au ‘fer’, et ce malgré le fait que « n’a été accusé par aucune victime », a souligné.