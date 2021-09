“Je suis très content d’avoir atteint les quarts de finale, mais je n’ai pas changé”

09/08/2021 à 8h13 CEST

. / Flushing Meadows

Le jeune talent du tennis espagnol, Carlos Alcaraz, qui ce mardi a dû prendre sa retraite Dans le deuxième set du match quart de finale de l’Open des États-Unis qu’il a joué contre le Canadien Feliz Auger-Aliassime et qu’il a perdu 3-6 et 1-3, il s’est dit « très content » de ce qu’il avait accompli, mais « non modifié “.

Alcaraz a réitéré que l’expérience vécue a été unique, en particulier pour ce qu’il a accompli dans la section sportive et pour tout le soutien qu’il a reçu des fans locaux. “J’ai senti très habillé toute la semaine par le public, je crois que cela a été un facteur fondamental en moi, que sans cela je n’aurais pas pu aller aussi loin », a avoué Alcaraz, qui a disputé son premier Open. « Dès le premier match, tout a été soutenu et c’est une expérience unique ».

Mais il ne quittait pas du tout Flushing Meadows comme un joueur différent ou qui allait changer sa carrière professionnelle en termes d’approches et d’objectifs qu’il avait établis avec le groupe de travail. “Vous pouvez dire que je suis très heureux, mais pas changé”, a réitéré Alcaraz. “Je l’ai déjà dit plusieurs fois, l’expérience vécue dans ce tournoi m’a beaucoup fait mûrir. J’ai acquis beaucoup d’expérience face aux tournois suivants, mais je crois que je continuerai à être le même garçon, le même joueur .”

Alcaraz a dit que il ne s’intéressait pas du tout au monde de la flatterie extérieure, que son objectif était le travail quotidien avec son équipe, le faire de mieux en mieux et apprendre, ce qui est une autre des choses qu’il tire de l’Open. “La vérité est bonne qu’ils vous disent des choses positives parce que vous êtes sur la bonne voie, vous faites bien les choses, mais au-delà de cette reconnaissance, je ne lui donne pas plus d’importance”, a expliqué Alcaraz, réitérant que c’était tout apprendre. Mais surtout, il est très clair que se mettre plus de pression ne va pas avec sa philosophie sur la façon dont il doit faire les choses et sur le terrain. “J’essaie de ne pas me mettre la pression au sens où je pense que tous les médias attendent de moi que je fasse tout ce que ces “bêtes” ont fait – en référence aux grandes figures – de tout ce qu’ils ont réalisé, mais que chacun d’entre vous a votre chemin et suivez-le, en faisant attention à votre équipe, en apprenant de tout et en essayant de ne pas trop prêter attention au monde extérieur ».

En ce sens, Alcaraz a déclaré que la leçon apprise pendant le tournoi était avant tout de savoir comment il a affronté les situations compliquées et difficiles qui lui ont été présentées contre des rivaux inconnus et de grande classe. “La plus grande leçon que je retiens d’ici est de savoir comment j’ai affronté de nouveaux moments, en jouant pour la première fois au stade Arthur Ashe contre le numéro trois mondial -le grec Stefanos Tsitsipas-, je pense qu’avec le courage que j’ai eu de l’affronter cela est la plus grande leçon que je retiens », a souligné Alcaraz. “Je ne connaissais pas de très bons joueurs, qui m’ont créé de nouvelles situations et j’ai répondu à toutes avec courage, en plus de la façon dont j’ai réussi à gérer les médias.”

Le plus gros problème rencontré était les longs matchs joués consécutivement étaient ceux qui ont fait des ravages dans le duel contre Auger-Aliassime auquel il a été confronté pour la première fois. “Après avoir joué des matchs très longs et très durs, des ennuis apparaîtront toujours, mais avec lesquels vous pouvez vivre et rivaliser”, a expliqué Alcaraz à propos de la blessure subie. “Eh bien, comme je l’ai dit, le principal problème qui m’a obligé à atteindre le point de prendre ma retraite a été le bon ravisseur.”

Concernant le prochain calendrier, Alcaraz a déclaré qu’il se reposerait en premier, logiquement il serait examiné par les médecins, et la fonction de ce qu’ils déterminent concernant la blessure établira le futur calendrier.