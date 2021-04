Je suis très content de moi après le podium d’Imola

Lando Norris a admis qu’il était «très satisfait» de sa performance au Grand Prix d’Émilie-Romagne, en décrochant un deuxième podium en carrière en Formule 1.

L’homme de McLaren a surmonté la déception d’avoir supprimé son dernier tour de piste en qualifications pour assurer la troisième place le jour de la course, Norris montrant une excellente conduite dans des conditions difficiles.

Norris a terminé quatrième du Grand Prix de Bahreïn qui a ouvert la saison et occupe désormais la troisième place du championnat des pilotes, derrière seulement Lewis Hamilton et Max Verstappen.

S’exprimant après la course, Norris a déclaré: «Dans l’ensemble, je suis très content de moi, mais aussi de l’équipe. Je pense qu’à part Q3, ce fut un week-end plutôt parfait. »

Il a poursuivi: «Nous avons beaucoup amélioré la voiture au cours des deux premiers jours du vendredi au samedi et au cours des séances et ainsi de suite. Nous n’avons pas commencé du mieux, mais nous nous sommes beaucoup améliorés.

«J’ai l’impression d’avoir fait du très bon travail en qualifications, c’était la première fois que je n’avais à faire qu’une seule manche en Q1 et en Q2. J’ai donc fait assez de bons tours pour sauver les pneus, me donner une bonne opportunité en Q3 et être assez proche de la pole position puis presque P3 puis descendre en P7. Donc c’était presque parfait de mon côté et de l’équipe, je pense que nous avons fait du très bon travail.

Norris a terminé deuxième pendant une grande partie de la moitié arrière de la course après le redémarrage du drapeau rouge, mais a cédé la position tardivement à Hamilton en charge.

Choisissant de courir sur les mous plutôt que sur les médiums, le joueur de 21 ans a gardé Hamilton derrière pendant quelques tours, mais a été impuissant car la Mercedes a utilisé le DRS pour prendre la deuxième place du podium.

Lorsqu’on lui a demandé si opter pour les softs était la bonne décision, Norris a ajouté: «C’était difficile. Nous avons pris la décision d’aller sur les softs. Je n’étais pas si confiant de faire fonctionner les pneus, ce n’est pas une piste facile à dépasser. Lewis pourrait dire le contraire.

«Mais c’était, je pense, la bonne décision. Mis à part le petit moment de Max, je pensais que Charles allait devancer Max au redémarrage car il était hors piste. Il n’en a pas profité mais il a eu beaucoup de patinage au redémarrage lorsque Max est parti et c’est la faute des médiums et de leur décision.

«Nous avons donc décidé de choisir les softs. J’ai eu un bon lancement, un bon redémarrage et je l’ai devancé. J’ai pratiquement commencé à économiser les pneus dès le premier tour après le redémarrage, sachant que les deux derniers tours allaient être assez difficiles. Et ils l’étaient, surtout avec Lewis à la fin.