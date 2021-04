Je suis très déçu de moi et désolé pour l’équipe

Sergio Perez a admis qu’il était «très déçu» de sa performance au Grand Prix d’Émilie-Romagne qui l’a vu terminer en dehors des points.

Ses difficultés en course sont survenues après un excellent résultat en qualifications pour l’homme Red Bull, qui a placé sa RB16B au premier rang aux côtés du poleman Lewis Hamilton et devant son coéquipier Max Verstappen, parti troisième.

Cependant, Perez a été sauté par Verstappen au départ et a perdu d’autres positions après avoir filé sous la première voiture de sécurité dans des conditions humides, ce qui l’a également vu prendre une pénalité de 10 secondes d’arrêt / départ pour avoir dépassé des voitures afin de regagner sa position.

Le pilote mexicain a ensuite subi une autre vrille suite au redémarrage drapeau rouge et a terminé 11e tandis que Verstappen a remporté la victoire.

S’exprimant après la course, Perez a déclaré que le mauvais résultat était dû à son incapacité à «conserver la température des pneus» derrière la voiture de sécurité.

«Les conditions étaient vraiment difficiles aujourd’hui et j’ai commis pas mal d’erreurs très coûteuses», a-t-il déclaré. «J’ai eu du mal à conserver la température des pneus, alors je l’ai perdue sous la voiture de sécurité et j’ai écopé d’une pénalité de 10 secondes.

«Il est bien sûr important que je m’habitue à la voiture et que j’apprenne ces leçons, mais je me suis trompé, je suis très déçu de moi-même et vraiment désolé pour l’équipe. Je pense qu’au redémarrage, le podium était le nôtre et le rythme de la voiture était bon aujourd’hui, nous aurions dû terminer un et deux sur le podium.

«Concentrons-nous sur la prochaine course maintenant, nous allons travailler très dur en équipe et revenir plus forts.»