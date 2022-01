« Je suis très deçu; s’ils veulent faire comme ça, c’est dommage »

01/02/2022

L’Espagnol Carlos Sainz (Audi) était déçu après une spéciale dans laquelle, comme la grande majorité des pilotes, il accusait les problèmes de navigation à l’avant-dernier point de contrôle et, las de critiquer cette philosophie du Dakar ces dernières années, il montrait « très déçu& rdquor ;.

« Nous n’avons pas pu, pour moi et pour beaucoup de gens nous n’avons pas compris ce qui se passait. Combien de personnes ont été perdues là-bas ? Soit nous sommes tous très stupides, soit, en bref, il y a déjà beaucoup de Dakar ; je suis très déçu. Si le Dakar veut le faire, et que le deuxième jour de course arrive ce qui s’est passé, c’est dommage », a-t-il commenté en arrivant au camp après avoir perdu 2 heures 6 minutes et 55 secondes le deuxième jour de compétition.

« Il y a eu un moment où j’ai mis le point médian 10, et sur cette route au lieu d’aller au cap 10 parfois, il allait parfois au cap 300. Nous pensions que c’était faux et nous avons fait plusieurs allers-retours et il y avait d’innombrables voitures, motos et quads faisant de même », a-t-il poursuivi dans des déclarations faites aux médias après son arrivée à la ligne d’arrivée.

Interrogé sur les performances de l’hybride révolutionnaire d’Audi, Carlos Sainz Il n’a pas eu le courage de répondre et s’est limité à un « petit à petit » concis & rdquor ;. L’espagnol était déjà le plus critique depuis la dernière édition avec la navigation, menant les plaintes contre la philosophie de David castera, directeur du Dakar.

« C’est très difficile d’interpréter le format, les croisements, les directions & mldr; c’était fait pour rattraper les copilotes. Ce que je pense c’est que dans cette course ça ne peut pas être que tout le monde se perde tous les jours, ça ne « ça n’a pas de sens, c’est une petite loterie et les marques parient sur la loterie – c’est pourquoi en Espagne nous avons déjà la loterie de Noël », a-t-il déclaré à l’issue de sa participation en 2021, qui a terminé à la troisième place.