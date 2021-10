« Je suis très fier d’avoir continué à me battre »

16/10/2021

Dans le désert californien, il n’y a désormais personne de plus heureux que Paula Badosa. Après avoir atteint la finale d’Indian Wells, la joueuse de tennis espagnole parle avec Efe avec le sourire de son tournoi exceptionnel mais se souvient aussi du chemin parcouru, qui comprend beaucoup de travail et aussi des problèmes de dépression et d’anxiété.

« Je suis très fière d’avoir continué à me battre », résume-t-elle.

Badosa (New York, 1997) a atterri à Indian Wells en tant que numéro 27 mondial après un 2021 sensationnel, mais dans sa carrière il y aura un avant et un après après ce tournoi. Dimanche, elle disputera la finale de ce qu’on appelle « le cinquième Grand Chelem » contre la Biélorusse. Victoria Azarenka (ancien numéro 1 mondial et double vainqueur du Grand Chelem) et pourrait devenir le premier espagnol à être proclamé champion d’Indian Wells.

Seul Conchita Martinez est allé aussi loin qu’elle l’a fait, mais a fini par perdre lors des finales de 1992 et 1996. Badosa passe comme un coup de vent à Indian Wells : elle a offert une prestation tennistique solide et percutante, n’a perdu qu’un set jusqu’à présent, et a renversé des rivales au niveau d’Angelique Kerber (vainqueur de trois Grand Chelem) ou Barbora Krejcikova (numéro 5 du classement WTA actuel). De plus, Indian Wells pourrait venir avec un cadeau supplémentaire.

Le titre lui offrirait non seulement son premier Masters 1000 et un succulent prix de 1,2 million de dollars, mais il ouvrirait également les portes des finales WTA au cours desquelles les huit meilleurs joueurs de tennis du monde s’affronteront.

Quelque chose d’impensable

Question.- Vous pensez déjà être en finale d’Indian Wells ?

Réponse.- Non, je n’y crois toujours pas (rires). Maintenant je dois dîner, bien récupérer et je suppose que demain matin j’y croirai un peu plus.

La vérité est que c’est quelque chose d’incroyable. Quand je suis arrivé ici, je ne m’y attendais pas du tout. Je savais que je jouais bien, que je faisais une bonne année, mais atteindre une finale du Masters 1000 il y a quelques mois à peine était impensable pour moi.

P.- Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez remporté la demi-finale ?

R.- Les moments difficiles que j’ai vécus dans ma vie m’ont traversé l’esprit. Tout le mal que j’ai subi et que, finalement, j’ai mis en avant.

Je me considère comme une personne très combattante. Le travail paye toujours et dans mon cas ça paye. Mais je suis très fier, surtout, d’avoir enduré des moments difficiles, d’avoir continué à me battre.

Depuis que je suis petite, j’ai toujours rêvé d’être en finale et c’est quelque chose qui m’a toujours tenu là pour continuer à travailler. Je peux enfin dire que mon rêve se réalise.

P.- Avant les demi-finales, il a prévenu que le Tunisien Ons Jabeur est « très talentueux » et que le duel allait être « très dur ». Quelle a été votre stratégie ?

R.- En plus d’être très talentueux, Jabeur Il a un jeu un peu chaotique, de désordre. Et ma tactique a été le contraire : essayer d’être aussi ordonnée que possible.

Il voulait aussi être très agressif dès le début et la laisser sortir un peu de sa magie. Au final, si vous la laissez jouer, elle a beaucoup d’armes. Donc, mon objectif était que je les élimine le moins possible et pour cela je devais frapper très fort, être très régulier et en même temps être agressif.

P.- Jusqu’à la sixième balle du match en sa faveur, il n’a pas pu terminer le match. Comment avez-vous gardé la tête froide sur le résultat ?

R.- Cela a été difficile parce qu’elle a super bien joué ces balles et moi, avec la tension, parce qu’il est difficile pour vous de jouer plus lâche. Entre le fait qu’elle jouait très bien et que j’étais nerveux, j’avais du mal à conclure.

Mais je le voulais beaucoup (gagner le match) et à la fin c’est arrivé. Mais cela a été difficile et j’ai dû rester calme autant que possible.

AZARENKA, LE DERNIER OBSTACLE

P.- En finale, il est mesuré à Azarenka.

R.- Je m’attends à un match très, très difficile. C’est une championne. Il a participé à de nombreuses finales du Masters 1000 et du Grand Chelem. Vous savez ce que c’est que de participer à une finale et pour moi ce sera la première fois (d’un Masters 1000).

C’est une joueuse très intense, qui a de très bons coups. Je vais essayer de contrer cela, d’être agressif et de faire de mon mieux. C’est juste un match et je vais donner tout ce qu’il me reste.

P.– Il est arrivé avec des problèmes à l’épaule droite et la demi-finale a été exigeante. Comment atteignez-vous physiquement la finale ?

R.- J’ai demain pour récupérer. Aussi, je pense que personne n’atteint la fraîcheur finale (sourires).

Je vais essayer d’être le plus haut possible. Il ne reste qu’un match et j’aurai le temps de récupérer plus tard. Mon épaule me soutient plus ou moins donc j’en suis content.

P.- A la fin du meeting et sur la piste, il a rappelé les problèmes de dépression et d’anxiété dont il souffrait. Pourquoi est-il important pour les meilleurs joueurs de tennis de parler de santé mentale ?

R.- Bien que les choses se passent bien pour moi maintenant, j’ai de la mémoire et je me souviens de tout cela et je pense qu’il est très important que les gens le sachent.

C’est quelque chose de très normal. Au tennis on est seul sur un court, on souffre beaucoup et il est très difficile de faire face à de nombreuses situations. Nous avons des attentes élevées et dès notre plus jeune âge, nous devons être prêts à jouer devant 15 000 personnes.

La tête n’est pas prête pour ça à 18, 19 ou 20 ans. C’est très difficile. Vous devez passer par un processus de maturation très rapide où peut-être que votre tête sera prête pour cela à 30 ou 35 ans.

C’est pourquoi parfois les gens souffrent d’anxiété ou de dépression et je pense que la grande majorité passe par ces moments-là. J’aime m’en souvenir. C’est quelque chose de très important et nous devrions peut-être éduquer le joueur de tennis quand il est jeune, car c’est la clé.

MADRUGONES D’ESPAGNE

P.- Il a également été convenu sur la piste des supporters espagnols qui le soutiennent malgré le décalage horaire.

R.- J’essaie de mettre de côté les réseaux sociaux dans des tournois comme celui-ci, mais hier, je suis entré un moment et j’ai vu que beaucoup de gens me soutenaient depuis l’Espagne. Et il m’a donné beaucoup d’affection.

L’Espagne est l’endroit où j’ai grandi, j’aime représenter l’Espagne, j’ai hâte d’aller à la Billie Jean King Cup (ancienne Coupe de la Fédération) et je suis vraiment désolé pour les gens à chaque fois que je joue à Madrid.

J’ai beaucoup aimé qu’il y ait des gens qui se lèvent tôt pour regarder mes matchs. Il m’a semblé « comme c’est étrange que mes parents ne soient pas seuls… » (sourires).

P.- Indian Wells pourrait avoir un prix supplémentaire avec les finales WTA à Guadalajara (Mexique).

R.- Eh bien, je vais être honnête (sourit). Je ne pensais pas à la finale de la WTA jusqu’à ce que j’atteigne les quarts de finale d’Indian Wells et j’ai vu que j’étais si proche que maintenant j’y pense beaucoup.

C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé : participer à une finale WTA. Et maintenant, c’est un de mes objectifs. J’adorerais pouvoir y aller et c’est un rêve d’être parmi les huit meilleurs au monde. Cela me semble fou, mais c’est très proche.