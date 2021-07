“Je suis très heureux de rentrer chez moi”

in

07/08/2021 à 17h38 CEST

Sport.es

Guillem Vives a été présenté ce jeudi au Palau Olímpic en tant que nouveau joueur du Club Joventut Badalona. ETla base formée dans la carrière noir-vert, qui a signé pour 2 saisons et une autre, Il portera le maillot avec le numéro 16.

Vives, a été “très heureux de rentrer chez lui, dans mon club et très heureux de commencer à travailler”.Je n’ai pas de mots pour décrire le moment de bonheur quand Penya m’a appelé pour revenir, ce fut un moment unique”.

Pour le Barcelone, “l’essence de Guillem Vives est la même, mais il est clair que j’ai mûri, j’ai acquis une expérience dans le jeu et j’ai appris à concourir”, a commenté.

Toujours “avec le plus grand enthousiasme, voulant travailler et profiter à nouveau de la piste. J’ai l’ambition de continuer à grandir et de le faire dans un club qui est aussi en dynamique