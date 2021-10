Je suis très heureux de revenir sur le ring le 30 octobre pour faire un grand combat

Dulorme (25-5-1, 16 KOs) a 31 ans et a eu une carrière remarquable dans les divisions 140 et 147 livres face aux champions du monde du calibre de Yordenis Ugas, Jessie Vargas et Terence Crawford. Né à Marigot, Guadalupe mais représentant la Caroline, Porto Rico, Dulorme s’est remis de sa défaite contre Crawford pour le titre des 140 livres avec deux KO consécutifs avant de perdre aux points dans une décision acharnée contre Ugas. Le prétendant au titre mondial réalise de solides performances dans les pertes de points contre Jamal James et Eimantas Stanionis.

Dulorme revient sur le ring contre Jaron « Boots » Ennis le 30 octobre dans le co-main event de la nuit. En tête, le champion WBA des poids mi-moyens Jamal « Shango » James défendra son titre contre le concurrent invaincu Radzhab Butaev dans un match de 12 rounds.