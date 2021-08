“Je suis très heureux du changement que j’ai fait”

in

31/08/2021 à 15h04 CEST

Eric García, défenseur central de Barcelone, a été insensible aux critiques qu’il a reçues après avoir été expulsé lors de son deuxième match officiel avec l’équipe du Barça, à San Mamés contre l’Athletic, mais a admis qu’il avait “beaucoup de choses à améliorer”.

Bilan positif de ses derniers mois

“Je suis une personne qui essaie de se concentrer sur ce que je peux améliorer, j’ai joué deux matchs, j’ai beaucoup de choses à améliorer et je vais travailler pour le faire. Pas seulement à cause de la critique d’un jeu. C’est quelque chose que j’ai à l’intérieur, en essayant d’améliorer ce que je peux et je continuerai à le faire avec ou sans critique », a déclaré l’international catalan de la concentration de l’Espagne à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Eric García a fait une lecture positive de ses derniers mois, au cours desquels il a quitté Manchester City pour rejoindre Barcelone, a disputé le Championnat d’Europe avec l’équipe espagnole et les Jeux Olympiques.

“Je suis très content du changement que j’ai fait, j’en étais convaincu. L’été a commencé avec l’Eurocup, puis les Jeux et les débuts avec le Barça, beaucoup de changements mais positifs pour moi. J’attends cela avec beaucoup d’impatience, nous sommes au début d’une saison très exigeante, nous concourons autant que possible et j’ai vraiment hâte”, a-t-il reconnu.

En dehors du marché

Le défenseur central catalan entretient de très bonnes relations avec Dani Olmo, qui est placé sur l’orbite barcelonaise dans les dernières heures du marché. “Je ne sais vraiment rien à ce sujet”, a-t-il déclaré. “J’ai une relation très spéciale avec Dani depuis les U21 et puis dans l’absolu, nous restons en contact, je regarde ses matchs et lui parle. Je ne sais rien de ce qui va arriver à son avenir mais je suis sûr que quoi qu’il arrive, ce sera le mieux pour lui”, a-t-il condamné.

Barcelone a assuré que les internationaux espagnols sont “très conscients” de ce qu’ils jouent contre la Suède, dans la lutte pour la direction du groupe et la place qui donne un accès direct à la Coupe du monde 2022, et a déclaré que “l’équipe est prête” à améliorer le confrontation des deux à l’Eurocopa.

Concentré avec la Suède

“Nous sommes très conscients de nos enjeux, nous sommes déjà venus avec l’idée et l’entraîneur nous l’a dit. Le match contre la Suède en Eurocup était très important, mais il l’est encore plus maintenant. L’équipe y est préparée. et j’espère que nous pourrons obtenir un résultat positif », a-t-il déclaré lors de sa comparution devant les médias à la Ciudad del Fútbol.

Luis Enrique Martínez, l’entraîneur espagnol, passera en revue en vidéo ce qui s’est passé lors de cette confrontation lors de la première 0-0 à Séville en juin dernier lors du Championnat d’Europe. Pour Eric García, ils doivent garder la même identité et la même attitude.

“Nous savons ce que nous sommes en jeu mais nous n’avons pas besoin d’ajouter plus de pression, nous devons jouer notre jeu, être nous-mêmes, exécuter le plan de monsieur avec notre attitude et avec cela, bien sûr, nous obtiendrons quelque chose de positif », a-t-il estimé.

“La Suède pourrait nous offrir un jeu similaire à celui de l’Eurocup. Ils ont des joueurs de haut niveau à partir du milieu de terrain, très dangereux au compteur car ils sont très rapides. Nous devons jouer notre jeu, bien faire ce que nous avons montré dans le Eurocup et améliorer ce qui ne l’est pas. Si nous jouons notre jeu et avons une mentalité, nous pouvons obtenir quelque chose de positif “, a-t-il ajouté.

En dehors des critiques

Personnellement, Eric s’éloigne des critiques reçues après son match à San Mamés avec Barcelone, au cours duquel il s’est retrouvé expulsé, et valorise toutes les choses positives qu’il a vécues ces derniers mois qu’il a décidé de quitter Manchester. Ville. Le manque de minutes l’année dernière a signifié que maintenant je n’ai pas besoin de vacances après un été sans repos.

“L’année dernière, je n’ai pas eu autant de participation que mes autres collègues, cet été j’ai eu l’Eurocup et les Jeux, je me sens très bien mentalement et physiquement, je suis très reconnaissant d’être ici”, a-t-il apprécié.

“J’ai vécu un été de rêve, d’abord à cause de la signature pour Barcelone, puis de l’appel à l’Eurocup, du bon rôle que nous avons joué malgré le fait de ne pas avoir atteint la finale, aussi de la médaille d’argent aux Jeux que nous apprécions beaucoup. saison. à Barcelone, étant dans l’équipe nationale, même dans mes meilleurs rêves, cela ne pourrait pas être amélioré. J’espère que nous pourrons atteindre nos objectifs “, a-t-il déclaré.

rmm / og