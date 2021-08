“Je suis très heureux et reconnaissant pour cette deuxième victoire”

21/08/2021 à 19:32 CEST

néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck Quick Step), vainqueur de sa deuxième étape de cette édition à La Manga del Mar Menor, s’est senti “très heureux et reconnaissant” envers l’équipe pour un travail qui lui a valu un nouveau succès, le quatrième de la saison.

“C’est très spécial d’être à nouveau sur le podium. Je ne me sentais pas si bien ce matin parce que l’étape du Balcón de Alicante était très dure et je l’ai accusé. L’équipe avait confiance en moi et a fait un travail parfait dans la dernière , je suis content de finir cette confiance. Ils m’ont lancé à grande vitesse, et bien que je les ai un peu perdus, j’ai atteint la ligne droite en bonne position. J’ai lancé mon sprint à 200 mètres de la fin, et j’étais le plus rapide, “il a dit. Jakobsen dans le but.

Jakobsen Il a rappelé les 2 étapes qu’il a remportées dans la Vuelta en 2019, avec lesquelles il a déjà signé 4 dans la manche espagnole. Maintenant, il veut continuer à ajouter.

« Dans une arrivée comme celle-ci, il faut arriver au bon endroit à temps. Il y a deux ans, j’ai remporté deux étapes. Je suis extrêmement heureux et reconnaissant d’être ici. Je tiens à remercier à nouveau l’équipe pour son soutien. Patrick Lefevere – (directeur général de l’équipe) – il est là et je suis sûr qu’il est content. Nous essaierons de continuer à gagner des sprints.”