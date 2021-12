« Je suis très motivé, j’ai vraiment envie de me battre à nouveau à domicile »

DAZN, La plateforme mondiale de streaming sportif, propose ce vendredi 3 décembre, une passionnante soirée de boxe qui se déroulera à Bilbao, dans le cadre incomparable de Arène de Bilbao. Lors de la conférence de presse précédant le rendez-vous, le grand protagoniste a été le boxeur basque Kerman Lejarraga (33-2), qui mettra sa ceinture de champion d’Europe des super-welters en jeu dans sa ville natale face aux Britanniques Jack flatley (17-1-1), qui vient avec une seule défaite dans son histoire. «Je suis très motivé, je veux vraiment me battre à domicile. Au final, lui et moi sommes là-haut, mes amis et mon peuple vont m’encourager et, quel que soit le résultat, je vais fêter avec eux plus tard », a analysé Kerman lors de la comparution devant les médias.

Voici comment Kerman Lejarraga s’entraîne



Vidéo

Kerman Lejarraga défend le titre européen des super-welters ce samedi à Bilbao face au Britannique Jack Flatley. Lejarraga s’entraîne consciencieusement afin de conserver ce titre continental.

Le Bilbao Kerman ‘Revolver’ Lejarraga (33-2, 25 KO) Il retourne dans sa ville natale avec style. Le boxeur espagnol a remporté le titre de champion d’Europe de son poids à Barcelone contre Dylan charrat et maintenant il est temps de mettre votre sceptre continental en jeu contre l’ancien champion d’Angleterre Jack ‘Quiet Storm’ Flatley (17-1, 4KO). «Le combat était en septembre, je me suis reposé pendant une semaine et j’ai commencé à m’entraîner. Quel que soit le résultat vendredi, lundi je m’entraînerai à nouveau », explique le boxeur basque, qui se démarque de son rival que« c’est un guerrier, très fort, il part à la guerre. Quel que soit votre plan, nous nous sommes entraînés et sommes prêts à tout. » De son côté, Flatley reconnaît que ce sera un combat compliqué car il doit combattre en territoire ennemi : « Je suis ravi qu’il y ait beaucoup de fans, c’est un grand événement, mais je le vois comme une opportunité. Chaque boxeur, dans sa carrière, doit se rendre à l’occasion chez son rival pour trouver sa ceinture et cela me motive encore plus. C’est la plus grande opportunité de ma vie ».

Deux candidats pour un titre national

Damian Biacho (11-0, 2 KO) va affronter Guillermo Rivero (8-0-1, 1 KO) pour le titre espagnol des super-moyens. « Je pense que Rivero est un rival qui combat bien à trois distances, qui peut faire n’importe quel type de combat », confie Biacho à propos de son adversaire, qui s’attend aussi à un combat difficile : « Damien est un grand boxeur, a priori, meilleur que moi . . . Je ne trouve aucune faiblesse en lui, mais c’est de la boxe, c’est beaucoup de rounds et on ne sait jamais. j’espère que le Arène de Bilbao que ce soit une ‘boîte à bonbons’, qu’elle se remplisse, qu’elle ait une bonne ambiance et qu’elle passe une bonne soirée ».

De son côté, le poids léger espagnol Samuel Carmona (5-0, 3 KO) se battre à nouveau en 2021 après une victoire par décision unanime contre le Nicaraguayen Joel Sanchez etn juillet de cette année. Alors que, Campbell Hatton revient sur le ring après sa victoire sur Sonny Martinez dans la soirée où ils ont partagé une affiche avec Anthony Josué et Oleksandr Usyk, et Jonathan Alonso (20-1, 7 KOs) cherchera à remporter sa troisième victoire après avoir subi sa première défaite professionnelle en 2019, dont il s’est complètement remis : « Je vais de mieux en mieux, je reviens à mon Jonathan d’avant, après la pandémie. La préparation a été bonne. Grâce à Matchroom et DAZN, qui nous donnent la visibilité dont la boxe espagnole a tant besoin, c’est un tremplin pour aspirer à de plus grands combats », a expliqué Alonso.

