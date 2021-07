“Je suis très reconnaissant pour l’opportunité qu’ils m’ont donnée”

23/07/2021 à 19:24 CEST

Adam Hanga est devenu ce vendredi un nouveau joueur madrilène et l’ancien joueur du Barça Il était heureux d’avoir l’opportunité de se battre pour tout, maintenant vêtu de blanc.

“Je suis très reconnaissant pour l’opportunité que le Real Madrid m’a donnée. Je peux continuer à me battre en Endesa League, en Euroligue et pour tous les titres en Europe. Je vais essayer de donner mon plus haut niveau en tant que personne et en tant que professionnel & rdquor;, a-t-il déclaré dans un communiqué au club blanc.

“Le Real Madrid est une équipe gagnante qui joue à un niveau incroyable depuis de nombreuses années. Je connais très bien les joueurs, le système qu’ils jouent et j’en ai vraiment envie. Je suis un joueur de transitions donc j’espère apporter beaucoup à l’équipe à cet égard. J’ai toujours été un joueur d’équipe et je veux lui donner ce dont il a besoin & rdquor ;.

Ce que demande le coach

“Ces dernières années, j’ai joué comme meneur. Avoir joué dans différentes positions peut être ma force. Je dis toujours que je ferai ce que le coach me demande de faire : jouer à la défense, à l’attaque, à la base, à l’avant & mldr; Je m’en fous & rdquor;.

Il a déclaré que « mon objectif personnel est de me battre pour les quatre titres. C’est tout ce que nous pouvons demander, combattre et concourir au plus haut niveau. L’équipe a tout gagné ces dernières années : Euroligue, un titre qu’il me faut encore gagner, Ligues & mldr; & rdquor ;.

“J’ai beaucoup souffert ces dernières années contre le Real Madrid et maintenant j’aiderai l’équipe jusqu’au dernier moment. Laso Il me connaît très bien, je suis en Espagne depuis 10 ans donc je n’ai rien à cacher. C’est un coach historique et j’ai hâte de commencer à travailler sous ses ordres & rdquor ;.

Paire d’anciens blaugranas

« On dirait qu’avec Heurtel on se poursuit. Nous jouons en Baskonia ensemble, nous sommes amis et maintenant nous pouvons nous battre à nouveau ensemble pour les titres & rdquor;, a déclaré la garde hongroise, qui espère être bien accueillie par les supporters blancs.

“J’espère que les gens pourront à nouveau profiter du basket-ball. TJe veux vraiment commencer la saison, nous allons passer une bonne année avec les fans”, a-t-il déclaré.

J’essaierai toujours de donner le meilleur de moi-même, l’équipe est sûrement aussi désireuse de commencer et de travailler ensemble pour atteindre les objectifs. Allez Madrid ! et un gros câlin à tous & rdquor;, a terminé le nouveau joueur madrilène.