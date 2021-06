“Je suis très surpris par Pedri quand il avait 18 ans”

27/06/2021

Le à 19:19 CEST

Pièce importante pour Luis Enrique, Koke Resurrección s’est présenté devant les médias lors de la conférence de presse officielle précédant les huitièmes de finale du Championnat d’Europe entre l’Espagne et la Croatie. L’Atlético de Madrid s’est installé dans le onze de départ partageant le centre du terrain avec la paire du Barça Pedri-Busquets.

Le capitaine de l’Atlético de Madrid a abordé plusieurs affaires courantes de la “Roja” au-delà de ce premier “ballon de match” contre l’équipe des Balkans. Une Croatie emmenée par Modric et avec plusieurs nouveaux visages par rapport à l’équipe qui était vice-championne du monde en Russie il y a trois ans.

L’une des premières questions a été dirigée vers la figure de Pedri, indiscutable pour ” Lucho ” jusqu’à présent dans le Championnat d’Europe : “Je suis surpris par sa maturité à 18 ans. Et qu’il est titulaire au Barça et en équipe espagnole. Il a beaucoup de qualité et il va être un joueur très important pour l’Espagne. Au présent et au futur”.

MENACES POUR MORATA

Álvaro Morata est un autre sujet brûlant à l’heure actuelle de la ‘Roja’. L’attaquant a reçu de graves insultes sur les réseaux sociaux pour ses erreurs devant le but: “Nous sommes exposés à la critique et nous l’acceptons, mais pas ce genre de chose. Nous sommes tous responsables de nos actes et nous devons être conscients de ce que nous faisons et disons. Nous devons signaler le harcèlement, je ne comprends pas pourquoi là-bas sont des gens qui font ce genre de commentaires. Attaquer la famille et les enfants, c’est exagérer. “

Koke partage le milieu de terrain avec un Sergio Busquets qui, après avoir raté les deux premiers jours, est venu pour un sauveur contre la Slovaquie. “Nous connaissons tous Sergio. En raison de la façon dont il joue et de la façon dont il aide ses coéquipiers, c’est merveilleux de jouer avec lui. Aujourd’hui, il est capitaine de l’équipe nationale et compte toujours. Il était clair que Luis Enrique allait l’attendre et lors du dernier match sa présence a été fondamentale.”

Interrogé sur un bilan de la phase de groupes, Koke a été clair : “Chaque équipe est différente. Ce n’est pas facile de gagner les matchs, personne ne gagne facilement. En fin de compte, cependant, il est important de se concentrer sur nous-mêmes, sur la correction des erreurs et l’amélioration des vertus. Nous étudions les rivaux, mais nous ne pensons qu’à nous-mêmes.”

LA FIGURE DE MODRIC

Modric est le principal leader et danger d’une Croatie avec de nombreux nouveaux visages par rapport à la finale de la Coupe du monde 2018. Sur le joueur madrilène Koke estime que « nous le connaissons tous. Il a fait de grandes choses avec Madrid et son équipe nationale. Ses frappes avec l’extérieur sont spectaculaires. La bataille du milieu de terrain sera jolie. Le niveau des milieux de terrain croates est très élevé. Nous sommes une équipe qui veut toujours avoir le ballon.”