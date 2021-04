Demi Lovato parle de sa sexualité; Disney Plus commence une nouvelle série spéciale 2:05

. – Demi Lovato partage des révélations et pas seulement dans sa nouvelle série documentaire, « Demi Lovato: Dancing With the Devil ».

En una entrevista reciente con EW, la cantante y actriz habló sobre cómo terminar su compromiso con el actor Max Ehrich la ayudó a comprender que es «demasiado ‘queer’ (persona que no es heterosexual o cisgénero)» para tal compromiso con un hombre en ce moment.

« Qu’il y ait ou non un drame, je suis trop gay pour épouser un homme en ce moment », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si cela va changer dans 10 ans et je ne sais pas si cela changera un jour, mais j’aime m’accepter. »

Il n’a pas toujours eu la même ouverture.

En 2017, Lovato a parlé de sa conviction qu’elle n’avait pas besoin d’être étiquetée en ce qui concerne son identité sexuelle.

«J’ai le sentiment que tout le monde est toujours à la recherche d’un titre et ils veulent toujours que leur magazine ou émission de télévision ou quoi que ce soit d’autre découvre ce qu’est ma sexualité», a-t-elle déclaré à PrideSource.com. « J’ai l’impression que ça n’a rien à voir avec ma musique. »

Les choses ont clairement changé et Lovato a déclaré à Joe Rogan dans un épisode de son podcast diffusé au cours du week-end qu’elle identifiait comme pansexuelle.

«Je parle tellement couramment maintenant, et une des raisons pour lesquelles je parle si couramment est que j’étais tellement enfermée», a-t-elle déclaré.

Ceux qui sont pansexuels sont ouverts dans leurs choix sexuels indépendamment du sexe biologique, du genre ou de l’identité de genre de leurs partenaires.

Lovato a déclaré à EW: « J’ai toujours su que j’étais très bizarre, mais je l’ai totalement accepté. »