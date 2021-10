“Je suis trop un champion pour le ‘Général’ Cuéllar.” – Moisés Fuentes

MEXIQUE – Le double monarque mondial Moisés Fuentes a assuré qu’il n’aura aucun problème pour imposer sa loi le 16 octobre lorsqu’il affrontera l’invaincu David ‘El General’ Cuéllar en duel pour le titre WBC International à Cancun, Quintana Roo.

Le duel qui peint pour être explosif, a le tour stellaire du panneau d’affichage qui présente Promociones del Pueblo d’Oswaldo Küchle, en association avec Cancún Boxing de Pepe Gómez et Boxing Time de Memo Rocha, et qui sera diffusé dans toute l’Amérique latine, États-Unis , Canada et Porto Rico via le signal ESPN +.

Fuentes Rubio, qui dans plus de la moitié de ses 32 combats a affronté un grand nombre de champions du monde et de qualifiés, a déclaré que Corregidora avait besoin de beaucoup d’expérience pour affronter un rival de sa stature.

“Je suis trop champion pour ‘El General’, je vais sortir pour gagner et de là affronter les meilleurs du monde, honnêtement je ne vois pas où je peux gagner car bien qu’il ait de la qualité, il manque beaucoup de expérience, il est jeune et aura sûrement une autre chance ».

La carte explosive aura une approbation de luxe, où l’invaincu Cristopher ‘Pollo’ López verra l’action, qui aura un duel à élimination directe contre le classement mondial vénézuélien Franklin Manzanilla; en plus de la participation spéciale de l’Ukrainienne invaincue Taras Shelestyuk, médaillée de bronze à Londres 2012 ; le redoutable KO de Parralense Oscar Duarte et de la championne du monde Yesenia ‘La Niña’ Gómez.