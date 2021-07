Je suis un coureur avec un bonnet D et ce soutien-gorge Lululemon est ma nouvelle référence

Les gens disent souvent que lorsqu’il s’agit de courir, tout ce dont vous avez besoin est une bonne paire de baskets et un endroit pour courir. Mais en tant que coureuse passionnée et femme avec un bonnet D (parfois DD), je sais qu’il y a un autre indispensable : un bon soutien-gorge de sport. Lorsque je fais des kilomètres sur la route, la piste ou le sentier, porter le bon soutien-gorge joue un rôle assez important dans mon entraînement. J’ai été dans beaucoup trop de situations où j’avais l’impression que je pouvais faire un effort supplémentaire, mais mon soutien-gorge de sport – que ce soit à cause d’une pression excessive, de frottements autour de la bande inférieure ou tout simplement d’un rebond trop important de la poitrine – a dit non. .

Oui, nous savons tous qu’un soutien-gorge mal ajusté peut être un vrai démolisseur de course, mais pour ceux d’entre nous qui sont très bénis dans la poitrine, trouver un soutien sportif élégant qui ne semble pas sortir du tiroir de notre grand-mère peut être un vrai défi. En fait, cela peut être carrément frustrant.

Essayer le nouveau soutien-gorge lululmon AirSupport.

C’est là que le nouveau soutien-gorge AirSupport de lululemon (98 $; lululemon.com), qui s’adresse aux bonnets C-DDD, entre en jeu. Je me suis tourné vers les soutiens-gorge lululemon dans le passé (criez pour le soutien-gorge Enlight et, si vous êtes un vrai fan de la marque, le Ta Ta Tamer) pour offrir ce soutien magique sans écrasement pour tout, de mes courses rapides de 5 km à complètes. sur les marathons, j’avais donc de grands espoirs pour AirSupport. Oh, a-t-il livré.

À partir du moment où je me suis lancé dans le style dos nageur, j’ai manœuvré les bretelles rembourrées et réglables dans une position confortable et j’ai sécurisé la triple fermeture à crochets et œillets, j’ai été impressionné. Non seulement l’ajustement à couverture complète est parfait – pas d’espacement, de traction, de pincement, de renversement, de creusement ou de compression – mais le tissu brossé ultra-doux était incroyable contre ma peau. Et, quand je me suis regardé dans le miroir, mes 36D étaient vraiment satisfaites de la silhouette qui les regardait.

Le soutien-gorge AirSupport est sans doute l’un des soutiens-gorge les plus confortables et les plus confortables de la marque, mais permettez-moi de vous expliquer exactement pourquoi celui-ci est mon nouveau favori.



Il y a tellement de soutien

Pour commencer, l’AirSupport n’est pas un style de compression simple. Il soutient chaque sein individuellement, éliminant le redoutable uni-boob. Dans les coulisses, il utilise un motif en nid d’abeille caché équipé du nouveau rembourrage en mousse injectable de la marque. Cela se moule à vos seins et crée une forme et un ascenseur naturels. Il fournit également un support à fort impact qui bannit le rebond. Étonnamment, il le fait sans que mes seins aient l’impression d’avoir été fourrés dans un boyau de saucisse. Maintenant, vous pourriez penser que toute cette technologie signifie qu’il faut un coup au style actuel, mais non. Sérieusement, si j’étais un coureur qui aimait aller torse nu, je n’aurais absolument aucun problème à me pavaner pour montrer celui-ci.

La coupe est réellement respirante

Le soutien-gorge AirSupport évacue rapidement la transpiration. Cela signifie que vous ne vous sentez jamais alourdi par un excès d’humidité. (Le gros pull en moi vous remercie pour ce lululemon !) La doublure en mesh qui passe sous le bas de la poitrine et le long des côtés de la bande le rend également super respirant. De toute évidence, les sept années de recherche et de tests effectuées par lululemon pour développer le soutien-gorge AirSupport ont porté leurs fruits.

Il a la ~ Parfait ~ Situation de rembourrage

Les soutiens-gorge de sport avec rembourrage sont généralement un non-non pour moi, simplement parce que, avouons-le, ils ont tendance à avoir l’air obscène si vous êtes bien doté. Mais, le soulèvement offert par le soutien-gorge AirSupport est plus subtil et léger que le rembourrage traditionnel. De plus, le rembourrage fait partie de la conception et n’est pas amovible, vous n’avez donc pas à vous soucier du déplacement, de la rotation ou du glissement des inserts hors du soutien-gorge pendant les passages dans la laveuse ou la sécheuse.

Pas de lutte, pas de problème

S’il est important d’avoir un soutien-gorge confortable et qui vous soutient, il est tout aussi important de pouvoir vous en débarrasser lorsque vous êtes trempé de sueur. Heureusement, avec celui-ci, il n’y a pas de contorsion et de tortillement impliqués. (Cela seul suffit presque à en faire un incontournable!) Vous décrochez simplement le dos et vous êtes libéré de votre garde-robe d’entraînement.

Pour être honnête, le soutien-gorge AirSupport coche toutes les cases pour moi : il est suffisamment solide pour résister à des entraînements très intenses, donc je me sens en sécurité lorsque je comptabilise des kilomètres ; il a un ajustement personnalisé qui permet au soutien-gorge de bouger avec moi plutôt que de se battre contre moi à chaque foulée ; et il est si confortable et mignon que j’aime vraiment le porter. Je n’ai même pas eu de céphalées de tension, qui pour moi accompagnent souvent les soutiens-gorge style dos nageur. Il a définitivement gagné une place dans mon tiroir de soutien-gorge de sport, ce qui est très important pour les coureurs difficiles comme moi.

