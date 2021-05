Je suis un fervent partisan des crypto-monnaies : Tom Brady

Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, a confirmé qu’il avait acheté des actifs cryptographiques. Cependant, il a refusé de dire dans lequel des actifs cryptographiques il avait investi.

Brady a également pris en charge Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques. “Je suis un fervent partisan des crypto-monnaies”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne pensait pas que cela “va n’importe où”.

Les crypto-monnaies sont largement discutées dans votre équipe

Brady, qui a remporté le Super Bowl pour une septième fois record, a également confirmé son statut de crypto hodler. Il a ajouté que son objectif est d’être un investisseur crypto à long terme, même s’il y a eu d’énormes pertes dans l’industrie ces dernières semaines.

Il a également déclaré qu’il avait discuté des crypto-monnaies avec d’autres joueurs et entraîneurs à plusieurs reprises.

Il s’exprimait lors de la conférence sur les crypto-monnaies, Coindesk Consensus 2021, et a déclaré que le monde des crypto-monnaies est l’endroit où les choses se dirigent en ce moment.

Il a ajouté que l’un de ses formateurs était dans les crypto-monnaies depuis l’année dernière, parlant régulièrement des prix des différents actifs cryptographiques et du fonctionnement de l’espace cryptographique.

Brady a déclaré qu’il y avait tellement de choses qu’il devait encore apprendre dans l’espace cryptographique, qu’il le voyait comme un marathon plutôt qu’un sprint.

Les crypto-monnaies reçoivent un soutien massif malgré le ralentissement du marché

L’industrie de la crypto-monnaie a connu un effondrement ces dernières semaines, le Bitcoin (BTC / USD) étant tombé à 37 000 $, après avoir atteint un sommet historique de 64 000 $ le mois dernier.

D’autres crypto-monnaies ont également été affectées, certaines perdant jusqu’à 50% au cours de la même période.

Comme si cela ne suffisait pas, l’espace crypto est maintenant confronté à quelques succès en raison de sa forte utilisation perçue de combustibles fossiles.

Fait intéressant, ces problèmes n’ont pas empêché les gens de maintenir leur confiance dans l’industrie. Les plus grandes célébrités et personnalités sportives ont continué à soutenir l’espace cryptographique, en particulier dans l’industrie révolutionnaire des jetons non fongibles (NFT).

