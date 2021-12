John Fury a juré de « laisser tomber » Jake Paul ou tout autre individu qui décide « d’envahir mon espace » avant que son fils Tommy ne se batte le 18 décembre.

L’ancien concurrent de Love Island se prépare pour le combat de sa jeune vie lorsqu’il affronte la star de YouTube devenue boxeur à Tampa, en Floride.

Paul se prépare à combattre Tommy Fury le 18 décembre

Une rivalité qui a débuté en ligne mais qui se réglera sur le ring, Fury et Paul ont échangé des espars verbaux depuis début 2021 et ne devrait pas se conclure au son de la cloche finale le 18 décembre.

» The Problem Child » n’a eu aucun problème à aiguillonner la famille Fury lors d’une conférence de presse enflammée le mois dernier, qui a également vu le gardien de la famille Fury menacer » d’enterrer Eddie Hearn « .

Et malgré une semaine qui s’est écoulée depuis la confrontation virtuelle enflammée, Fury a de nouveau lancé un avertissement sévère au jeune américain de 24 ans.

« Écoutez, je suis un homme horrible, tellement touché », a déclaré Fury à Queensberry Boxing. « C’est dommage que je ne puisse pas me rendre en Amérique, car croyez-moi.

Big John Fury est un pur divertissement au box-office

«Je dirai une chose – si les gens pensent que je suis une grande gueule, et ceci et l’autre, envahissent mon espace, et je les laisserai tomber là où ils se trouvent. Peu importe qui ils sont.

«Jake Paul, quiconque essaie de me manquer de respect et ma famille le comprend sur-le-champ. Pas du tout de pas en arrière, pas du tout de moi.

« Je soutiendrai ce que je dis. Si quelqu’un s’approche de moi aussi près que vous, nous nous battons. Ne manquez pas de respect à ma famille.