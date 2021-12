Je suis un membre du Congrès de 24 carats, je ne suis pas fâché contre le parti : Ghulam Nabi Azad

Azad a déclaré que les réformes sont un processus continu, un processus dynamique qui se poursuit dans le monde entier.

Ghulam Nabi Azad a mis fin dimanche à toutes les spéculations sur sa possible sortie du parti, se qualifiant de « membre du Congrès à 24 carats » et affirmant qu’il n’était pas en colère contre le parti, mais qu’il travaillait plutôt à unifier et unir ses travailleurs.

L’ancien ministre en chef a organisé des rassemblements publics au Jammu-et-Cachemire au cours des deux derniers mois et a été vu accompagné de ses fidèles, notamment de hauts dirigeants du parti et d’anciens ministres qui ont récemment démissionné de leurs postes au sein du parti lors d’une révolte contre le président du Congrès J&K, GA Mir.

S’adressant aux journalistes après avoir pris la parole lors d’une réunion publique dans la ceinture frontalière de Khour à la périphérie de Jammu, Azad a toutefois déclaré que les réformes sont un processus dynamique et impératif pour chaque parti, la société et le pays dans son ensemble au profit de la population.

« Oui, je suis membre du Congrès. Qui vous a dit que je ne le suis pas ? 24 ‘Carats’ membre du Congrès. Quelle importance si 18 carats défient 24 carats ? » Azad a déclaré, répondant aux questions sur les spéculations sur sa possible sortie du parti comme l’ancien ministre en chef du Pendjab Amarinder Singh.

Azad, qui faisait partie des 23 dirigeants du Congrès qui avaient demandé une refonte organisationnelle l’année dernière, a déclaré qu’il n’était pas mécontent du parti. « Ces partis qui divisent ne voient que des divisions. Nous sommes ceux qui relient les gens. Nous forgeons l’unité (dans les rangs du parti) comme nous le sommes pour l’unification », a-t-il déclaré.

Interrogé sur son appel à des réformes, il a déclaré que des réformes sont nécessaires dans chaque parti, chaque société et chaque pays.

« Les réformes sont un processus continu et nécessaire dans chaque parti ? La législature est aussi une sorte de réforme. De nombreux maux du passé ne sont pas présents dans la société d’aujourd’hui à cause des réformes », a-t-il déclaré, ajoutant que le communautarisme et le castisme qui prévalent dans la société d’aujourd’hui doivent également être réformés.

Azad a déclaré que les réformes sont un processus continu, un processus dynamique qui se poursuit dans le monde entier.

À propos de ses opinions sur le «terrorisme de couleur blanche» mises en évidence par un officier de l’armée basé à Srinagar, il a déclaré qu’il ne savait pas ce qu’il entendait par là.

« J’ai déjà dit que les politiciens auraient dû faire les bonnes choses pour le bien-être du peuple, mais parfois ils ont fait le travail de Satan en divisant le peuple. Nous devrions nous en abstenir », a-t-il déclaré.

Sur une question sur les perspectives du Congrès lors des prochaines élections législatives susceptibles d’avoir lieu après l’exercice de délimitation, Azad a déclaré que les gens sont les maîtres d’un système démocratique et que la défaite et la victoire de tout parti sont entre leurs mains.

Cependant, il a déclaré que les habitants du Jammu-et-Cachemire en avaient » marre » du BJP en raison de la hausse de l’inflation et du chômage croissant.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.