« Je suis un peu déçu par les règles »

Carlos Sainz (Audi RS Q e-tron) participe à son quatorzième Rallye Dakar avec trois victoires à son actif et à 59 ans à la tête du projet Audi hybride qui fait figure de pionnier dans cette compétition, pour laquelle il était « un peu déçu du règlement & rdquor; établi par ASO, organisateur de la course, et la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) en ne répondant pas à « certains avantages & rdquor; qu’ils ont été promis.

« C’est diférent. Je suis personnellement un peu déçu par les normes. Car au début ils nous disaient que nous allions avoir des avantages et finalement nous avons eu des inconvénients en pariant sur cette technologie. Même en ayant fait l’effort économique de miser sur cette technologie. Mais j’espère que ce sera une belle course et que nous profiterons de ce Dakar & rdquor;, a-t-il déclaré lors de la conférence de presse précédant le début de la compétition le samedi 1er janvier.

Carlos Sainz a évoqué le fait qu’on leur avait promis un avantage en termes de puissance et de débattement de suspension en pariant sur un véhicule hybride qui n’a finalement pas été réalisé et, en plus, ils ont eu des problèmes pour atteindre le poids requis, car avec la technologie électrique au lieu du moteur thermique classique, c’est plus compliqué.

Malgré ces problèmes avant de commencer le Dakar, le pilote espagnol était satisfait du travail effectué.

« C’était un projet ambitieux et difficile. Audi est la garantie qu’un excellent travail sera fait ; nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour tester la voiture et nous n’avons pas eu de course pour tester la voiture & mldr; Mais nous sommes très heureux parce que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, et si vous donnez le meilleur de nous-mêmes, vous devez vous sentir heureux & rdquor;, a-t-il commenté.