Je suis un utilisateur d’Android qui espère vraiment qu’Apple sortira un nouvel iPod Touch

La rumeur court qu’Apple se prépare à sortir un nouvel iPod Touch cet automne pour célébrer les 20 ans du lancement de la gamme iPod. Cela peut ne pas sembler très excitant pour beaucoup, d’autant plus que la plupart des gens possèdent des smartphones qui peuvent faire plus ou moins la même chose qu’un iPod Touch, mais avec en prime un modem cellulaire. Cependant, je pense que c’est une excellente idée pour Apple de lancer un nouveau modèle. Et même si je suis un type Android, un nouvel iPod Touch est quelque chose que je voulais depuis des années.

Je commencerai par dire que je n’ai jamais possédé d’iPhone et que je n’en aurai probablement jamais. Cela dit, j’ai possédé pas mal de modèles d’iPod Touch, jusqu’à la 6e génération, qui est sortie en 2015. Avec l’explosion de l’iPhone et de l’iPad, la gamme d’iPod a perdu de sa pertinence, d’autant plus que la plupart de la gamme a été abandonnée. 2017, laissant l’iPod Touch se débrouiller tout seul. Et même alors, toutes les versions mises à jour n’ont reçu que des chipsets de main-d’œuvre des iPhones précédents. Le modèle actuel d’iPod Touch (7e génération) sorti en 2019 et comportait une puce de l’iPhone 7 sorti trois ans auparavant. La conception est restée pratiquement inchangée depuis 2012.

Mais cela pourrait changer avec le prochain iPod Touch. La rumeur dit qu’Apple prévoit une refonte majeure de l’appareil, avec des lunettes plus petites, une nouvelle puce et aucune encoche. Du coup, cela ressemblerait plus ou moins au croisement entre un iPhone 12 et un iPad Pro. Si c’est vrai, prends mon argent maintenant. Mais étant donné le peu d’attention portée à l’iPod Touch, cela vaut-il vraiment la peine de sortir un nouveau modèle ?

Gene Munster, analyste chez Loup Ventures, semble le penser. L’iPod Touch n’est peut-être pas le ticket chaud qu’il était autrefois, mais il reste une option viable pour les familles. “L’iPod Touch existe toujours aussi largement qu’un appareil pour enfants pour le divertissement et le contact wifi”, a déclaré Munster. Il ajoute que c’est aussi un bon moyen pour les parents d’économiser de l’argent en n’achetant pas de forfait de données comme ils le feraient avec un iPhone ou même un iPad.

La sortie d’un nouvel iPod Touch pourrait également avoir un sens dans le grand schéma des choses, même si cela n’a pas beaucoup de sens financier. Selon Munster, la ligne ne devrait rapporter que 500 millions de dollars de revenus cette année, soit “1/3 d’un pourcentage des revenus globaux”. C’est comparé aux centaines de milliards que l’iPhone rapporte chaque année. Cependant, l’iPod Touch représente un autre moyen pour les clients d’accéder aux divers services d’abonnement de l’entreprise via Apple One. Bien sûr, la société a ses tablettes comme le nouvel iPad Pro (2021), mais leur taille signifie qu’elles manquent d’une certaine portabilité qu’elle trouvait dans des appareils comme un iPhone ou un iPod Touch. Et bien que l’iPod ne dispose pas de son propre modem cellulaire, il est souvent assez facile d’attacher votre connexion téléphonique ou de télécharger des médias pour une écoute ou une visualisation hors ligne.

Un iPod Touch est le moyen idéal pour découvrir iOS sans engagement.

Non seulement cela, mais c’est aussi un bon moyen pour les utilisateurs Android dévoués comme moi de mettre la main sur un appareil iOS bon marché sans l’engagement financier complet qui accompagne normalement l’achat d’un iPhone. Après tout, il est toujours bon de savoir comment se porte l’autre partie, et cela pourrait être utile lorsque des applications comme Clubhouse se lancent d’abord sur iOS avant d’atteindre Android beaucoup plus tard. De plus, j’ai toujours aimé l’idée d’avoir un appareil séparé à portée de main pour transporter une partie du fardeau que mon conducteur quotidien devrait normalement supporter. De cette façon, je peux préserver la durée de vie de la batterie de mon smartphone lorsque j’en ai réellement besoin.

L’iPod est passé d’un appareil centré sur la musique à un appareil de divertissement, et Apple devrait le souligner s’il en sort effectivement un nouveau. Si Apple peut apporter un bon appareil avec beaucoup de stockage, un appareil photo décent et peut-être même une prise casque (un vœu pieux, je sais), alors l’entreprise pourrait redonner un peu de vie à l’iPod.

Un écran plus grand est une fonctionnalité indispensable pour un nouvel iPod Touch.

Le modèle actuel commence à 32 Go, ce qui, même en 2019, était une quantité dérisoire de stockage pour stocker des applications, de la musique et des photos. Le nouvel iPod Touch devrait avoir au moins 128 Go, un chiffre que l’on trouve même sur certains des meilleurs téléphones Android bon marché. L’appareil photo n’est peut-être pas l’objectif principal d’un appareil comme celui-ci, mais il devrait toujours être équipé d’au moins un capteur décent et de certaines des nouvelles fonctionnalités logicielles des derniers iPhones d’Apple. Oh, et il a besoin d’un écran plus grand. L’écran de 4 pouces ne suffit pas dans cette nouvelle décennie où les services de streaming vidéo sont à la mode. J’ai joué avec le modèle 7e génération il n’y a pas si longtemps, et je ne pouvais pas croire à quel point il était petit. C’était étrangement difficile à manier, et je ne peux pas imaginer regarder des vidéos ou jouer à des jeux sur un si petit écran de nos jours.

Ce serait bien d’avoir une prise casque pour que l’entreprise puisse vraiment se pencher sur le nouveau Lossless Audio dans Apple Music, mais nous savons tous à quel point Apple peut être têtu.

Bien sûr, les audiophiles plus sérieux peuvent toujours choisir un baladeur Sony si vous recherchez un lecteur de musique dédié, mais beaucoup d’entre eux sont hors de prix et hors de portée. D’ailleurs, à ce stade, l’iPod touch d’Apple est devenu bien plus qu’un simple lecteur de musique. Les gens ne réclament peut-être pas le prochain iPod Touch, mais c’est toujours un appareil important pour l’entreprise, les familles et même les utilisateurs d’Android comme moi. Après tout, la gamme iPod a aidé l’entreprise à devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Ce serait dommage si Apple ne célébrait pas cela.