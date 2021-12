Je suis une célébrité 2021 : Ant et Dec célèbrent le cri de la Chambre des communes

Les plaisanteries de Ant et Dec ont été un moment fort de la série (Photo: ITV)

Ant McPartlin et Declan Donnelly ont profité de l’occasion pour célébrer leur cri à la Chambre des communes sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! après la fouille torride qu’ils ont faite à Boris Johnson.

Plus tôt cette semaine, le duo de présentation a fait un coup pas si subtil au chef conservateur quelques heures après la diffusion d’une séquence de l’ancienne attachée de presse du politicien, Allegra Stratton, répondant à des questions sur une prétendue fête à Downing Street en décembre 2020 lors d’une simulation de conférence de presse.

Le couple a fait référence à M. Johnson, Dec plaisantant qu’il était le Premier ministre « pour l’instant ».

Puis, s’adressant aux députés, Sir Keir Starmer a déclaré que ce qui s’était passé était » évident » après la fuite de la vidéo, avant d’ajouter: » Ant et Dec sont en avance sur le Premier ministre à ce sujet. Le Premier ministre a été pris en flagrant délit.

En réponse aux images et aux reportages, un porte-parole de Downing Street a déclaré: « Il n’y a pas eu de fête de Noël. Les règles de Covid ont été respectées à tout moment.

Dans l’édition de samedi de Je suis une célébrité, sur laquelle David Ginola est devenu la dernière célébrité à être exclue du château, Ant et Dec ont ouvert le spectacle en évoquant la mention de la Chambre des communes.

Boris a fait l’objet de brûlures sauvages sur I’m A Celeb (Photo : Adrian Dennis/PA Wire)

« Comme certains d’entre vous le savent peut-être, cette émission a été mentionnée à la Chambre des communes ce mercredi », a déclaré Dec.

Ant a poursuivi en disant: « Oui, depuis lors, nous sommes de plus en plus conscients de nos responsabilités politiques et sociales, et nous prenons ces responsabilités très au sérieux. »

Dec est ensuite intervenu à nouveau, avant de faire une enchaînement léger dans le spectacle de ce soir.

Allegra Stratton a démissionné de son poste au gouvernement après la fuite de la vidéo (Photo : Jonathan Brady/PA Wire)

« Écoutez, écoutez Ant ! Nous le faisons certainement. Et nous commençons ce soir, avec quelques pets », avant que des scènes ne soient montrées des quatre dernières étoiles pétant dans leurs lits dans le camp.

Ant et Dec ont reçu des éloges ces derniers jours pour leurs fouilles faites aux frais du Premier ministre, le couple ridiculisant le politicien « échevelé » et Dec donnant une impression hilarante de lui prononçant un discours au hasard.

Au cours de la simulation de conférence de presse controversée, Ed Oldfield, conseiller spécial du Premier ministre, a demandé à Mme Stratton: « Je viens de voir des rapports sur Twitter selon lesquels il y avait une fête de Noël à Downing Street vendredi soir, reconnaissez-vous ces rapports? »

Elle a répondu qu’elle était « rentrée chez elle », avant de discuter avec ses collègues pour savoir si cela pouvait être décrit comme une soirée « fromage et vin ».

« Cette fête fictive était une réunion d’affaires … et elle n’était pas distanciée socialement », a-t-elle ajouté en riant.

La finale de I’m A Celebrity sera diffusée demain soir à 21h sur ITV.

