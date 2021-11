Je suis une célébrité 2021 : Caitlyn Jenner révèle que les tâches alimentaires sont « purifiées »

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Caitlyn Jenner a révélé un secret d’initié de Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici alors que les stars actuelles se préparent à entrer dans le château.

La médaillée d’or olympique, 72 ans, est apparue dans l’émission Good Morning Britain de vendredi, où elle a révélé que les tâches alimentaires dégoûtantes ne sont pas aussi crues qu’elles le paraissent.

Elle a expliqué que bien que les aliments puissent être assez mauvais au goût, ils ont en fait été «purifiés» pour garantir que les concurrents célèbres ne tombent pas malades en les mangeant.

Caitlyn a révélé: «Ils ont un médecin là-bas et l’une des premières choses que je lui ai demandé était – parce que pour moi les choses à manger étaient difficiles – j’ai dû manger le globe oculaire d’une vache, je ne l’ai jamais fait auparavant et la première bouchée était par de loin le pire.

« Mais de toute façon, j’ai demandé au médecin « Est-ce que tout ça va te rendre malade? » Et il a dit : « Absolument pas, tout a été purifié, tout a été pris en charge. Cela peut avoir un goût terrible, mais considérez-le comme un très bon shake protéiné ! »

Elle a plaisanté: «Et je suis allé bien, si j’ai cette attitude, je peux la considérer comme un bon shake protéiné. J’ai dû boire ce truc de vomi, c’était la partie la plus difficile pour moi.

La nourriture et la boisson infâmes sont toutes purifiées avant que les étoiles ne les consomment (Photo : James Gourley/ITV/REX/Shutterstock)

Alors que Caitlyn a participé à la série dans la jungle australienne, la cohorte actuelle se dirigera à nouveau vers le château du Pays de Galles en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Plus : Je suis une célébrité



Des stars comme Richard Madeley, Frankie Bridge et Arlene Phillips participeront à des essais qui s’annoncent plus difficiles que jamais au début de la série la semaine prochaine.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! commence le dimanche 21 novembre à 21h sur ITV et ITV Hub.





