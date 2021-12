Je suis une célébrité 2021 : Danny Miller en larmes à cause du mal du pays

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

L’amitié magique de David Ginola et Danny Miller ne montre aucun signe de ralentissement après que le footballeur a donné un autre de ses discours d’encouragement sur Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !

L’acteur d’EastEnders a admis à David qu’il avait « un peu le mal du pays » lors d’une de leurs conversations, et David était là pour le réconforter.

«Ça va aller, dit-il à son pote. « Concentrez-vous sur la nourriture et pensez à la chance que vous avez. Vous avez une femme adorable, un petit garçon de trois semaines. Il faut aussi être fort pour eux.

« Ils veulent te voir fort. Lorsque votre fils regardera l’émission, il dira : « Wow, papa était fort. C’est un homme fort. C’est mon idole. Je sais que c’est dur.’

Danny a demandé si le sportif souffrait également du mal du pays, le professionnel à la retraite admettant qu’il l’était.

Il a révélé: ‘Oh ouais, tous les jours. Chaque jour, je suis plus amoureux de ma petite amie. Chaque jour, je suis plus passionnée par ma vie. J’ai hâte, j’ai hâte de sortir et de leur dire à quel point ils me manquent.

David était sur place pour réconforter Danny (Photo: ITV/Rex/Shutterstock)



Il a ensuite eu droit à une sérénade (Photo: ITV/Rex/Shutterstock)

Il a ajouté: « Je pense que je vais embrasser ma petite fille pendant deux heures. Elle ne comprendra pas.

En larmes, Danny a déclaré: « Merci, David. »

Avec Danny réfléchissant plus tard sur les « montagnes russes émotionnelles » de l’expérience, avec le jambon n’ayant « jamais rien vécu de tel dans ma vie », David lui a donné un dernier coup de pouce dans leur échange.

Il a déclaré : « Croyez en vous et en vos capacités. Tu es très talentueux, Danny’, et pouvons-nous avoir un David s’il vous plaît ?

Leur pure amitié – et certainement l’adoration de Danny pour David – semble ici, elle est là pour rester, car même le ronflement désormais légendaire de David n’a pas pu freiner l’expérience de Danny de partager un lit avec lui.

Le regard de l’amour (Photo : ITV/Rex/Shutterstock)

Danny a déclaré dans le Telegraph : » Il a fallu du temps pour s’endormir la nuit dernière. Mais c’est agréable de frapper un très bon matelas et de se mettre dans une couette chaude et d’avoir le ronflement rythmique à côté de moi pour m’aider à dormir que le Gaffer m’a très gentiment donné les deux nuits.

Cependant, il a ensuite ajouté à propos du ronflement: « À un moment donné, j’ai pensé qu’il plaisantait. »

Mais David chanta bientôt Charles Aznavour à Danny : « Tu es la seule pour moi, pour moi, formidable, tu es la seule pour moi, pour moi, formidable… »

Danny, aux yeux étoilés, a admis: » Non seulement je dors à côté de lui, mais il chante dans mes yeux. J’en ai apprécié chaque seconde et cela restera à jamais gravé dans ma mémoire.

