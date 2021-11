Je suis une célébrité 2021 : Danny Miller et Arlene Phillips craquent pour David Ginola

David (au centre) a gagné l’affection de Danny et Dame Arlene (Photo: ITV/REX/Shutterstock)

Les camarades de camp Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici 2021 sont complètement épris de David Ginola, alors que Danny Miller et Dame Arlene Phillips ont révélé leurs énormes béguins.

Après le lancement de dimanche soir, l’épisode de ce soir de la série de téléréalité ITV s’est ouvert avec les camarades de camp se réveillant au ronflement intense de Ginola.

Cependant, cela n’a pas suffi à dissuader l’acteur d’Emmerdale Danny et l’ancienne juge de Strictly Come Dancing Dame Arlene, qui ont tous deux été surpris en train d’admirer l’ancien footballeur alors qu’il s’entraînait ce matin-là.

Danny a eu du mal à le quitter des yeux et a plaisanté: « Il est incroyable, n’est-ce pas? » à laquelle Dame Arlene a déclaré: « Je pense qu’il fait partie des 10 meilleurs coups de cœur. »

L’acteur a ensuite déclaré: « Je pense que j’ai le béguin pour un homme. »

Dans le Telegraph, Dame Arlene a avoué : » Quoi qu’il fasse, c’est tellement fort. Et il est si beau. Et il fait tout de cette manière très calme, tranquille, centrée. C’est un super visuel, je l’apprécie assez !’

Dame Arlene a alors demandé à Ginola : « Quel exercice faites-vous maintenant ? Du quotidien? Hebdomadaire?’

La star du sport a révélé avec désinvolture : » 100 à 150 pompes par jour, 200 à 300 redressements assis… pas trop, juste assez. »

Les téléspectateurs adoraient Danny et Dame Arlene convoiter Ginola, avec un tweet: « Je ne m’attendais jamais à trouver Danny Miller et Arlene Phillips se liant en regardant David Ginola couper du bois. »

À côté d’un mème d’un homme assoiffé, un autre a déclaré: « Danny Miller et Arlene Phillips regardant David Ginola exister. »

« Arlene et Danny font tous les deux la gueule à David », a ajouté un autre téléspectateur.

Le reste des camarades de camp de cette année a également été captivé par Ginola alors qu’il se souvenait de sa crise cardiaque sur le terrain de football il y a cinq ans, où il est décédé pendant 12 minutes.

Je suis une célébrité… Get Me Out Of Here est diffusé tous les soirs à 21 h sur ITV.

