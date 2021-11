Je suis une célébrité 2021 : des célébrités retirées du château au milieu de la tempête Arwen

Les célébrités ont été retirées du château (Photo : ITV/REX/Shutterstock)

Je suis une célébrité… Les patrons de Get Me Out Of Here ont confirmé que les candidats célèbres ont été retirés du château.

Les patrons d’ITV ont publié une déclaration disant: « Alors que nous remettons en marche la base de production après avoir souffert de problèmes techniques dus à la tempête, nous avons retiré les célébrités du château. »

Les camarades de camp resteront en quarantaine pour s’assurer qu’ils sont en sécurité contre Covid jusqu’à ce qu’ils puissent retourner en toute sécurité au château de Gwyrch.

Cela vient après que l’épisode de vendredi a été le premier à être pré-enregistré au milieu des conditions météorologiques extrêmes.

Les patrons de l’émission ont confirmé samedi qu’il n’y aurait pas de nouveaux épisodes ce week-end en raison de problèmes techniques causés par la tempête.

Ils ont déclaré dans un communiqué: « En raison de difficultés techniques causées par des conditions météorologiques extrêmes dans la région, il n’y aura pas de nouveaux épisodes de Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! » ce week-end (samedi et dimanche).

Ant et Dec ont enregistré des voix off pour l’émission des temps forts du week-end (Photo: ITV)

« Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! sera remplacé ce soir et demain soir dans les programmes d’ITV par des émissions de compilation (exprimées par Ant & Dec) présentant les meilleurs moments de la série précédente.’

La base de production de l’émission a été lourdement endommagée par la tempête Arwen, les tentes étant détruites, ce qui signifie que tout le personnel, sauf essentiel, a été contraint de partir.

La série a connu un début difficile avec son camarade de camp Richard Madeley, 65 ans, contraint de partir après être tombé malade aux premières heures de jeudi matin.

Il a dû se rendre à l’hôpital pour des tests et cela signifiait qu’il avait brisé la bulle Covid et n’a pas pu retourner au camp.

Plus : Je suis une célébrité



Il y avait également des inquiétudes concernant d’autres stars qui se sont retirées de la série, car Naughty Boy et Arlene Phillips ont menacé à plusieurs reprises de partir ces derniers jours.

On ne sait pas encore quand les célébrités retourneront au camp, mais elles seront transférées au château une fois que cela sera jugé sûr.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : I’m A Celebrity 2021 : Richard Madeley a passé des heures à consoler Naughty Boy et à l’exhorter à ne pas partir



PLUS : Les dégâts de l’ensemble I’m A Celebrity révélés alors que les émissions du week-end sont interrompues en raison de la tempête Arwen





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();