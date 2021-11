Je suis une célébrité 2021 : Frankie Bridge porte la même culotte deux jours de suite

Frankie a donné à ses camarades de camp sa situation de sous-vêtements (Photo : Rex Features)

Frankie Bridge a peut-être partagé un peu trop de choses sur I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ce soir, après avoir révélé qu’elle n’avait pas changé ses sous-vêtements.

L’animatrice de Loose Women s’est confessée lors d’une conversation matinale avec sa camarade de camp Louise Minchin lors de l’épisode de mardi soir de la série de téléréalité ITV.

Après que Louise a révélé qu’elle s’était lavé les cheveux pour la première fois depuis son arrivée au château gallois, Frankie a partagé: « J’ai toujours la culotte d’hier. Peut-être que je vais faire un changement de culotte alors… j’en ai cinq [pairs].

«J’en ai une paire, une paire sale dans laquelle je suis entré… elles sentent très bon les gars, je les ai aspergées de plein de parfum. Tu peux prendre une bouffée quand tu veux.

Dans le Telegraph, Frankie a expliqué: «Je pense qu’au château, nous avons l’impression d’être ici depuis toujours. J’ai donc l’impression que les conversations que nous avons sont des conversations que nous aurions normalement avec des amis que vous connaissez depuis 10 ans ou autre.

Plus tard dans l’épisode, l’ancienne chanteuse du samedi a parlé à ses camarades de camp, le plongeur olympique Matty Lee et la paralympienne Kadeena Cox, de son ascension vers la gloire dans le groupe de filles.

Le joueur de 32 ans a expliqué: « Cela semble tellement inadéquat lorsque les gens gagnent des médailles de but. Quand j’avais 12 ans, je suis juste allé passer une audition [for S Club Juniors].

«C’était une grande audition ouverte sur CBBC. Alors moi et Rochelle Humes, maintenant, sommes allés et les gens pratiquaient leurs chansons dans la file d’attente. Je n’avais même pas décidé ce que j’allais chanter et nous avons tous les deux fini par entrer.

« Nous avions l’habitude d’aller à la même école de danse ensemble quand nous avions 9 ans et c’est parti de là. »

Elle a ajouté: «J’avais l’impression d’avoir déjà atteint un sommet – maintenant, que suis-je censé faire du reste de ma vie. Ensuite, j’ai reçu un appel téléphonique à propos des samedis. Et c’était ça. J’ai eu la chance d’être dans deux groupes à succès.’

Lorsqu’on lui a demandé si Matty avait déjà été intense d’être dans un groupe de filles, Frankie a admis: « C’est le cas, mais de la même manière avec les frères et sœurs. Vraiment, nous n’avons jamais eu de grandes disputes et je pense que c’est pourquoi nous n’avons jamais officiellement rompu.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! diffusé tous les soirs à 21 heures sur ITV.

