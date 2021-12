Je suis une célébrité 2021 : Frankie Bridge s’ouvre sur la dépression nerveuse

Frankie a été félicitée pour avoir parlé ouvertement de sa santé mentale (Photo: ITV/Rex)

Dans l’épisode de vendredi de Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !, Frankie Bridge a parlé de sa dépression nerveuse qu’elle a subie à 21 ans, révélant que c’était « un très bon souvenir » quand elle a finalement reçu le traitement dont elle avait besoin.

S’adressant à son camarade de camp Matty Lee, la panéliste de Loose Women – qui devrait gagner des millions une fois la série terminée avec de nombreuses offres lucratives – a rappelé qu’elle avait vécu une mauvaise rupture à l’époque qui était « vraiment publique et tout le monde était vraiment horrible’.

Elle a expliqué: ‘J’étais avec Wayne [Bridge, her now-husband], j’étais capable de fonctionner au travail, mais ensuite je rentrais à la maison et je ne pouvais plus fonctionner. Pleure juste tout le temps. Je ne voulais plus être en vie, au fond.

Dans le Telegraph, elle a admis qu’elle réalisait que c’était « un peu choquant » pour les gens de découvrir que cela lui était arrivé à un si jeune âge, mais qu’elle « ne craignait pas d’en parler ».

En parlant avec Matty, Frankie a expliqué comment c’était Wayne qui avait demandé de l’aide médicale en son nom, mais elle s’était toujours engagée dans un premier temps avec son groupe The Saturdays.

Elle a déclaré: « J’avais un clip que nous devions tourner en Islande. Mon manager m’a dit : « OK, faisons cette dernière chose, puis partons ». Aucune des filles ne savait à ce stade. Alors je suis allé en Islande, j’ai fait cette vidéo et puis j’ai su quand j’ai atterri – il y a des photos de nous à l’aéroport – je savais que j’allais directement à l’hôpital à mon retour. Wayne m’a conduit, m’a déposé.

Frankie a révélé à quel point Wayne a été un soutien (Photo : David M Benett/.)

Matty a fait remarquer: « C’est une révélation énorme et vous devez avoir ces conversations parce que sans conversations, vous n’apprenez pas, vous ne savez jamais ce qui se passe. »

Frankie a ensuite expliqué qu’elle gardait de bons souvenirs de son traitement à l’hôpital, car elle n’avait plus « à faire semblant d’être heureuse ».

« Vous pensez que je me sentirais vraiment, comme si je détesterais ça, mais en fait, c’est un très bon souvenir », a-t-elle déclaré.

«C’était la première fois depuis des années que je me sentais vraiment détendu, je n’avais rien à cacher. Tout le monde prenait des médicaments, tout le monde suivait une thérapie, tout le monde avait un problème. Je n’avais pas à faire semblant d’être heureux tout le temps. Être à l’hôpital était vraiment une bouffée d’air frais, mais c’est un jeune âge d’avoir une dépression nerveuse.

Ailleurs dans l’épisode, Matty était occupé par des essais alors qu’il entreprenait à la fois le défi Castle Coin avec Adam Woodyatt et un essai baptisé Lethal Latrines.

Le procès Bushtucker l’a vu s’asseoir dans un bain sinistre plein d’abats et de boue et aller barboter pour chercher des étoiles.

Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici ! continue le samedi à 21h sur ITV.

